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Неуязвимые "Грачи" летят в Сирию

01.02.2017 Известия.ru 21 0
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Су-25СМ3-06
Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года
Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru

Модернизированные штурмовики будут уничтожать боевиков днем и ночью

Новейшие российские штурмовики Су-25СМ3 в конце лета нынешнего года отправятся на авиабазу Хмеймим в Сирии и присоединятся к операции Воздушно-космических сил. Задачей штурмовиков, оснащенных высокоточными всепогодными прицельными комплексами, станет уничтожение боевых машин, автотранспорта и укреплений боевиков. Защищенные от вражеского ПВО бортовым комплексом самозащиты "Витебск", Су-25СМ3 уже получили у авиаторов неофициальное название "неуязвимые "Грачи".


Как рассказали "Известиям" несколько информированных источников в российском военном ведомстве и авиастроительной отрасли, в Сирию должны отправиться четыре новейших штурмовика. Точные даты начала командировки неуязвимых "Грачей" еще не определены. Известно только, что это будет в августе или начале сентября.


- В настоящее время первый Су-25СМ3 проходит испытания в Кубинке, - рассказал "Известиям" один из собеседников. - Машину должны были сдать еще в прошлом году, но возникли сложности с доводкой прицельной системы СОЛТ-25. Сейчас СМ3 уже успешно выполнил первые четыре полета. К августу Воздушно-космические силы России получат первые модернизированные штурмовики.


Сердце Су-25СМ3 - сверхточный прицельный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная). СОЛТ с помощью телекамеры и тепловизора обнаруживает цели днем, ночью и в плохую погоду. Лазерный дальномер системы измеряет расстояние до цели и определяет ее координаты. Также он проецирует на объекты противника специальное пятно, которое "видят" головки самонаведения высокоточных ракет и бомб. Благодаря СОЛТ неуязвимый "Грач" легко уничтожает как неподвижные строения и укрепления противника, так и движущиеся с большой скоростью боевую технику и автомобили.


"Витебск", разработанный самарским НИИ "Экран", защищает неуязвимого "Грача" от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), таких как "Стингер" и "Стрела", и дальнобойных зенитных систем "Пэтриот", "Бук" и т.д. "Витебск" сбивает с толку "тепловыми ловушками" наводящиеся на тепло двигателей самолета головки самонаведения ПЗРК. А благодаря ультрафиолетовым датчикам, обнаруживающим ионизированный воздух от летящих ракет, СМ3 "видит", откуда зенитчик произвел пуск, и легко может его уничтожить.


От "Пэтриота" или "Бука" неуязвимый "Грач" отбивается мощными радиоэлектронными помехами. В случае необходимости пилот штурмовика может запустить специальную ракету, которая наводится на излучение радиолокатора зенитной системы противника.


- Су-25СМ3 остро не хватает российским Воздушно-космическим силам, - говорит независимый военный эксперт Антон Лавров. - Это фактически легкий бомбардировщик, который может выполнять пять-шесть вылетов в день. Для сравнения, Су-34 за сутки поднимается в воздух не более двух раз. Благодаря прицельному комплексу машина может очень эффективно поражать противника обычными бомбами и высокоточным оружием. И при этом штурмовики способны практически непрерывно висеть в воздухе над полем боя.


В сентябре 2015 года на авиабазу Хмеймим было переброшено десять штурмовиков Су-25СМ и два учебно-тренировочных Су-25УБ. Все машины принадлежали 960-му штурмовому авиаполку из краснодарского Приморско-Ахтарска. На момент вывода из Сирии весной 2016 года "Грачи" выполнили 3,5 тыс. боевых вылетов. В среднем в воздухе каждый штурмовик провел от 250 до 300 часов.


12 января нынешнего года четыре Су-25 опять были переброшены на авиабазу Хмеймим. Машины сразу же включились в боевую работу, нанеся несколько авиаударов по позициям боевиков ИГ (запрещена в России) в районе Аль-Баба.


Алексей Рамм

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Patriot
Су-25
Су-34
Персоны
Боев Сергей

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