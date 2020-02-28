Войти
Известия.ru

Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

967
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» оценил защищенность российских самолетов в Сирии от атак с земли.

Ранее 27 февраля телеканал «Россия 24» (ВГТРК) сообщил, что боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитно-ракетные комплексы против российских и сирийских самолетов в Идлибе.

Александр Михайлов напоминает, что Анкара так и не получила от США ЗРК Patriot, зато на вооружении турецкой армии имеются собственные аналоги ПЗРК Stinger, эффективные на высотах до 4 км.

«Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов», — отметил эксперт.

В Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они работают на более низких высотах, так как бьют по наземным целям и потому оснащаются защитой от ПЗРК вероятного противника, добавил Михайлов.

Штурмовик Су-25 имеет бронированную кабину, он оснащен комплексом обороны семейства «Витебск», выстреливающим ложные тепловые цели.

Кроме того, штурмовик, как и Су-34, имеет собственную систему РЭБ, которая искажает параметры сигнала, и вражеские РЛС получают неверную информацию, что не дает нанести удар по самолету из ЗРК. Также поражаются системы самонаведения ракет противника.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Он также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Эрдоган также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.


Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
Stinger
Витебск РЭБ
Су-24
Су-25
Су-34
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
15.09.2017
Долгожданные "Суперграчи" становятся в строй
17.07.2017
Даже муха не пролетит
12.10.2016
Летать без комплексов
23.03.2016
Модель «неизбежного»
01.12.2015
От «возмездия» не уйти
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.02 05:53
  • 201
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 29.02 05:06
  • 7958
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.02 04:16
  • 13
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 28.02 19:47
  • 1
Иркутский завод показал процесс сборки российских МС-21
  • 28.02 19:45
  • 5
Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»
  • 28.02 19:42
  • 16
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 28.02 19:01
  • 8
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 28.02 18:15
  • 2
Сирийской армии до сих пор не удалось уничтожить захваченный боевиками Т-90
  • 28.02 18:14
  • 11
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 28.02 18:10
  • 2
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 28.02 17:43
  • 176
Дополнительные функции
  • 28.02 17:36
  • 1
Yeni Akit (Турция): Россия нашла способ защититься от атак F-35
  • 28.02 17:30
  • 48
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 28.02 17:15
  • 9
Куда катятся белорусские шасси
  • 28.02 16:57
  • 2
Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты "Кинжал" до 2024 года