Развитие электронно-компонентной базы поддержат миллиардами



Электроника, печатная плата с компонентами

Источник: http://simferopol.flagma.ua/ Электроника, печатная плата с компонентамиИсточник: http://simferopol.flagma.ua/

Холдинг "Росэлектроника" намерен до 2020 года направить на финансирование программы инновационного развития 191,4 миллиарда рублей. Планируется реализовать почти 70 инновационных проектов.

Получат финансирование работы по созданию электронной компонентной базы, СВЧ-электроники, систем и комплексов связи, АСУ спецназначения, оборудования для системы дистанционного зондирования Земли. Предполагается также развитие проектов, связанных с информационно-телекоммуникационными решениями и безопасностью. Серьезное внимание будет уделено медицинскому и сканирующему оборудованию. В инвестиционном портфеле 35,6 миллиарда рублей – собственные средства Росэлектроники, остальная часть – бюджетные источники. На НИИ и ОКР планируется ассигновать 61,2 миллиарда рублей. Еще 119,4 миллиарда будет направлено на технологическую модернизацию. Кроме того, на 10,7 миллиарда рублей профинансируют сопутствующие реализации программы мероприятия.