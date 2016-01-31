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Развитие электронно-компонентной базы поддержат миллиардами

01.02.2017 Военно-промышленный курьер 21 0
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Электроника
Электроника, печатная плата с компонентами
Источник: http://simferopol.flagma.ua/

Холдинг "Росэлектроника" намерен до 2020 года направить на финансирование программы инновационного развития 191,4 миллиарда рублей. Планируется реализовать почти 70 инновационных проектов.

Получат финансирование работы по созданию электронной компонентной базы, СВЧ-электроники, систем и комплексов связи, АСУ спецназначения, оборудования для системы дистанционного зондирования Земли. Предполагается также развитие проектов, связанных с информационно-телекоммуникационными решениями и безопасностью. Серьезное внимание будет уделено медицинскому и сканирующему оборудованию. В инвестиционном портфеле 35,6 миллиарда рублей – собственные средства Росэлектроники, остальная часть – бюджетные источники. На НИИ и ОКР планируется ассигновать 61,2 миллиарда рублей. Еще 119,4 миллиарда будет направлено на технологическую модернизацию. Кроме того, на 10,7 миллиарда рублей профинансируют сопутствующие реализации программы мероприятия.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Компании
Росэлектроника
Проекты
2020-й год

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