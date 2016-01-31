Развитие электронно-компонентной базы поддержат миллиардами
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Электроника, печатная плата с компонентами
Источник: http://simferopol.flagma.ua/
Холдинг "Росэлектроника" намерен до 2020 года направить на финансирование программы инновационного развития 191,4 миллиарда рублей. Планируется реализовать почти 70 инновационных проектов.
Получат финансирование работы по созданию электронной компонентной базы, СВЧ-электроники, систем и комплексов связи, АСУ спецназначения, оборудования для системы дистанционного зондирования Земли. Предполагается также развитие проектов, связанных с информационно-телекоммуникационными решениями и безопасностью. Серьезное внимание будет уделено медицинскому и сканирующему оборудованию. В инвестиционном портфеле 35,6 миллиарда рублей – собственные средства Росэлектроники, остальная часть – бюджетные источники. На НИИ и ОКР планируется ассигновать 61,2 миллиарда рублей. Еще 119,4 миллиарда будет направлено на технологическую модернизацию. Кроме того, на 10,7 миллиарда рублей профинансируют сопутствующие реализации программы мероприятия.
30.01.2017
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