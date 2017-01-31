Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции
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Радиостанция "Эрика"
Источник: vpk-news.ru
Федеральная антимонопольная служба РФ проверила поставки на оборонные предприятия импортного оборудования под видом отечественного и выяснила, что в них замешана компания "Уральские радиостанции", которая продавала под российским брендом "Эрика" китайские радиостанции Hytera. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Коммерсант со ссылкой на собеседников, знакомых с результатами проверки.
По словам источников издания, обнаружено, что в "Уральских радиостанциях" лишь проверяют качество и технические параметры полученных из Китая радиостанций, устанавливают программное обеспечение, которое также предоставлено Hytera, и оснащают их устройством преобразования речи.
Антимонопольщики сделали вывод, что нет оснований считать подобную продукцию товаром российского производства. В то же время в ФАС и "Уральских радиостанциях" не ответили на запросы издания.
ФАС начала проверку поставок на оборонные предприятия импортного оборудования под видом российского в августе 2016 года, а затем к аналогичной проверке приступила и Генпрокуратура. Информация о нарушениях со стороны "Уральских радиостанций" доведена до замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В пресс-службе министерства газете подтвердили, что уведомление о проведенной проверке ФАС поступило в декабре 2016 года, а теперь продукцию "Уральских радиостанций" проверяет межведомственный экспертный совет при Минпромторге.
"Уральские радиостанции" почти два года пользовались исключительным правом на поставки оборудования оборонным предприятиям. Как рассказал собеседник "Коммерсанта", с октября 2014 по сентябрь 2016 года "Уральские радиостанции" находились в Реестре единственных поставщиков российских вооружений и военной техники по указанной номенклатуре продукции.
"Уральские радиостанции" входят в группу "Уральские заводы", которая занимается производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры. Фактическим владельцем группы считается Виталий Шурыгин. В октябре 2015 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил его вместе с партнером Михаилом Богдановым к четырем годам лишения свободы за нарушение ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
30.01.2017
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