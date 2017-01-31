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Компания "Уральские радиостанции" поставляла для МО китайские радиостанции

31.01.2017 Военно-промышленный курьер 91 1
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"Эрика"
Радиостанция "Эрика"
Источник: vpk-news.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ проверила поставки на оборонные предприятия импортного оборудования под видом отечественного и выяснила, что в них замешана компания "Уральские радиостанции", которая продавала под российским брендом "Эрика" китайские радиостанции Hytera. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Коммерсант со ссылкой на собеседников, знакомых с результатами проверки.

По словам источников издания, обнаружено, что в "Уральских радиостанциях" лишь проверяют качество и технические параметры полученных из Китая радиостанций, устанавливают программное обеспечение, которое также предоставлено Hytera, и оснащают их устройством преобразования речи.

Антимонопольщики сделали вывод, что нет оснований считать подобную продукцию товаром российского производства. В то же время в ФАС и "Уральских радиостанциях" не ответили на запросы издания.

ФАС начала проверку поставок на оборонные предприятия импортного оборудования под видом российского в августе 2016 года, а затем к аналогичной проверке приступила и Генпрокуратура. Информация о нарушениях со стороны "Уральских радиостанций" доведена до замглавы Минпромторга Глеба Никитина. В пресс-службе министерства газете подтвердили, что уведомление о проведенной проверке ФАС поступило в декабре 2016 года, а теперь продукцию "Уральских радиостанций" проверяет межведомственный экспертный совет при Минпромторге.

"Уральские радиостанции" почти два года пользовались исключительным правом на поставки оборудования оборонным предприятиям. Как рассказал собеседник "Коммерсанта", с октября 2014 по сентябрь 2016 года "Уральские радиостанции" находились в Реестре единственных поставщиков российских вооружений и военной техники по указанной номенклатуре продукции.

"Уральские радиостанции" входят в группу "Уральские заводы", которая занимается производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры. Фактическим владельцем группы считается Виталий Шурыгин. В октябре 2015 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил его вместе с партнером Михаилом Богдановым к четырем годам лишения свободы за нарушение ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ФАС

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
901
№1
31.01.2017 01:16
Позор какой...
0
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