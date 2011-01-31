Румыния продолжает закупать "Пираньи"
|
Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Рынки и сотрудничество
|
ББМ General Dynamics Piranha III
Источник: http://www.militaryparitet.com/
Компания General Dynamics European Land Systems заключила контракт на поставку пятой партии колесных (8х8) ББМ Piranha III для вооруженных сил Румынии. Поставки первых партий начались в 2007 году.
Данный контракт был подписан 30 декабря 2016 года и является частью обширного плана по обновлению колесной бронетехники румынской армии. Отмечается. что данная техника хорошо зарекомендовала себя в миротворческих операциях, в которых участвуют румынские подразделения.
Первый контракт предусматривал поставку 31 машины производства швейцарской компании MOWAG, которые были оснащены дистанционно управляемым боевым модулем производства израильской компании Elbit Systems.
В настоящее время по всему миру поставлено более 11 тыс восьмиколесных ББМ "Пиранья" разработки Mowag Motorwagenfabriken (Швейцария). Семейство третьего поколения создано на основе корпуса с повышенной баллистической защитой и увеличенным объемом.
30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.01.2017 Каким будет обновлённый Challenger 2?
15.08.2016 Новости относительно тендера по CHALLENGER 2
02.08.2016 Австралия включила в финал тендера на перспективную разведывательную машину Boxer и AMV-35
14.12.2015 Продолжение литовской истории с бронетранспортерами Boxer
13.03.2015 Австралийская армия заменит БРМ «Пиранья»
03.02.2015 Беспилотный летательный аппарат Boeing Insitu RQ-21A Blackjack
04.08.2014 Минобороны Индии возобновило программу закупки БМП FICV
05.03.2014 "Эльбит" построит "умный" забор на границе США и Мексики