Румыния продолжает закупать "Пираньи"



ББМ General Dynamics Piranha III

Источник: http://www.militaryparitet.com/ ББМ General Dynamics Piranha IIIИсточник: http://www.militaryparitet.com/

Компания General Dynamics European Land Systems заключила контракт на поставку пятой партии колесных (8х8) ББМ Piranha III для вооруженных сил Румынии. Поставки первых партий начались в 2007 году.

Данный контракт был подписан 30 декабря 2016 года и является частью обширного плана по обновлению колесной бронетехники румынской армии. Отмечается. что данная техника хорошо зарекомендовала себя в миротворческих операциях, в которых участвуют румынские подразделения.

Первый контракт предусматривал поставку 31 машины производства швейцарской компании MOWAG, которые были оснащены дистанционно управляемым боевым модулем производства израильской компании Elbit Systems.

В настоящее время по всему миру поставлено более 11 тыс восьмиколесных ББМ "Пиранья" разработки Mowag Motorwagenfabriken (Швейцария). Семейство третьего поколения создано на основе корпуса с повышенной баллистической защитой и увеличенным объемом.