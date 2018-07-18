Защитники экватора

На смену советской технике приходит китайская

Камерун, Габон и Конго – соседи с общим французским колониальным прошлым, ныне решающие абсолютно разные проблемы.

Для стран Экваториальной Африки иметь слабую армию – почти традиция. Но есть исключения.

Страна без танков

Камерун до последнего времени не уделял особого внимания военному строительству. В закупках вооружений ориентировался на страны Запада, особенно на бывшую метрополию – Францию. В 2014–2015 годах обстановка на западной границе Камеруна резко обострилась в связи с активизацией в соседней Нигерии радикальной исламской группировки "Боко харам". В настоящее время именно она основной противник ВС Камеруна. А главным поставщиком вооружений для страны постепенно становится Китай.

[i]“Проще всего Габону – у него гораздо лучше с деньгами и нет явных внешних угроз”[/i]

Сухопутные войска включают три военных округа и девять бригад. 1-й ВО имеет в своем составе 11-ю мотопехотную бригаду, 2-й ВО – 21 и 22-ю мотопехотные, полки полевой и зенитной артиллерии, 3-й ВО – 31 и 32-ю мотопехотные, 359-ю связи. В центральном подчинении находятся бригады Генштаба, СБР и разведывательная. Камерун не имеет танков и БМП. На вооружении состоят 70 БРМ: американские М8 (10 единиц), английские "Феррет" (8), французские VBL (5) и AML-90 (31), израильские RAM-2000 (16). Бронетранспортеров – около 100: американские V-150 (39, в том числе 8 с 20-мм, 12 с 90-мм пушками) и "Кугар" (6), французские старые М3 (до 8) и современные АСМАТ (53, в том числе 30 VLRA TPK-BL и 23 "Бастион"), южноафриканские "Ратель-20" (12), новейшие китайские Туре 07Р (20). Артиллерия: израильские колесные САУ ATMOS-2000 (18), буксируемые орудия (16 американских М101, 22 советских М-46 и их аналогов – китайских Туре 59 и румынских М-82), самоходные минометы на БТР V-150 (5), французские "Брандты" (16), сербские UBM-52 (40) и израильские "Кардомы" (8), 20 советских РСЗО БМ-21. Имеется 49 ПТРК (24 американских "Тоу" на джипах, 25 французских "Миланов") и 12 новейших китайских самоходных ПТО PTL-02, которые используются как штурмовые орудия. ПВО включает до 50 новейших китайских ПЗРК FN-16 и 48 зенитных орудий (18 швейцарских GDF-002, 12 китайских Туре 90, 18 Type 63).

ВВС не имеют полноценных боевых самолетов и вертолетов. Как легкие штурмовики могут использоваться до 10 УБС, это 5 итальянских МВ-326 и 5 франко-германских "Альфа Джет" MS2. Транспортные самолеты: американские С-130Н (3), "Гольфстрим-3" (1), "Цессна-208" (2–3), "Бич-350" (1), РА-23 (1), испанские CN-235М (1), "Джокер-300" (2), китайский МА60.

Имеется 7 легких французских учебных самолетов "Тетрас" и до 22 вертолетов – боевые (3 китайских Z-9, по 2 российских Ми-35 и 2 Ми-24) и многоцелевые (в том числе 5 Ми-17).

ВМС включают 2 больших сторожевых катера французской постройки типа Р-48 и 1 "Дипикар", 17 малых, вооруженных только пулеметами (в том числе 1 "Картье", 6 "Родман", 2 "Свифтшип"), а также 5 десантных (2 французских "Бетика", 3 китайских "Юннань").

Плюс французский контингент

Благодаря запасам нефти Габон по африканским меркам страна относительно благополучная. В закупках вооружений ориентируется на ту же Францию, техника также приобретается в ЮАР, Бразилии, Испании, США.

Сухопутные войска имеют в составе 2 полка (1 ВДВ, 1 поддержки или артиллерийско-инженерный) и до 9 батальонов (до 7 мотопехотных, 1 республиканской гвардии, 1 разведывательный). Резервом ВС фактически является жандармерия, состоящая из 3 бригад и мелких подразделений.

На вооружении имеется 73 БРМ: французские AML-60 (8), AML-90 (16), ERC-90F4 (9), VBL (14), бразильские EE-3 (12), EE-9 (14) и 82 БТР – бразильские же EE-11 (12), американские V-150 (9), китайские WZ-523 и ZBD-05 (по 3), французские VXB-170 (12), "Аравис" (12) и М3 (7), южноафриканские "Матадор" (24). Артиллерия: американские буксируемые орудия М101 (4), 45 минометов, 8 испанских РСЗО "Теруэль", 30 китайских РСЗО (16 буксируемых Туре 63, 4 Туре 90, 10 Туре 63). Имеется 4 ПТРК "Милан". Наземная ПВО включает 4 французских ЗСУ ERC-20 и 37 зенитных орудий: советские ЗУ-23-2 (24) и 61-К (10), шведские L/70 (3).

Армейской авиации у Габона нет, ее роль выполняют вертолеты жандармерии и полиции – французские AS355F2 (1–2) и SA342М (1).

ВВС имеют в составе 8 боевых самолетов – 6 истребителей "Мираж-F1AZ", 2 штурмовика МВ-326 "Импала". Все они получены из ЮАР. Возможно, остаются в строю до 6 французских истребителей-бомбардировщиков "Мираж-5". Транспортные самолеты: американские C-130H (1), "Гольфстрим-4" (1), "Фалкон-900ЕХ" (1), "Боинг-777" (1), "Цессна-152" (1), испанский CN-235M-100, французский ATR-42F. Остается в строю американский учебный самолет Т-34С. Вертолеты: европейские ЕС135 и ЕС120 (по 2), французские SA342L (2), AS355F (1), AS332 (2), SA330 (3), SA319 (1).

ВМС Габона достаточно велики по африканским меркам. В их составе ракетный катер "Патра" (французской постройки), 3 патрульных корабля "Генерал Умар" (французские Р-400), 12 малых сторожевых катеров, ТДК "Президент Бонго" (французский "Батрал"), 13 десантных катеров.

На территории Габона находится контингент ВС Франции. В его составе горнопехотный батальон, разведвзвод с БРМ ERC-90F1, 4 вертолета SA330.

Враги есть, а воевать нечем

В 60–80-е годы Конго считалось одним из ближайших союзников СССР в Африке и получило от нас значительное количество боевой техники. В настоящее время страна сохраняет остаточные связи с Россией, при этом новыми поставщиками оружия становятся ЮАР и Китай. Из-за ничтожных экономических возможностей страны обновление техники происходит крайне медленно, поэтому армия постепенно деградирует.

Cухопутные войска включают только батальоны: 3 пехотных, 2 бронетанковых, 1 ВДВ, 1 инженерный, 1 артиллерийский дивизион. Танковый парк состоит из советских T-54/T-55 (25) и легких ПТ-76 (3), китайских Type 59 (15) и Type 62 (до 14). На вооружении советские БРДМ-1 (10) и БРДМ-2 (15), более 200 БТР и бронеавтомобилей (в том числе советские БТР-152 и БТР-60, южноафриканские "Мамба" и "Мародер", китайские ZFB-05, английские "Фокс" и "Саксон", канадские "Кобра" и "Кугар"). Вся артиллерия советская: 3 САУ 2С1, буксируемые орудия БС-3 (10), Д-30 (8), М-46 (5), 28 минометов М-43, 10 РСЗО БМ-21. Имеется также 5 ПТО ЗИС-2. Наземная ПВО включает 8 ЗСУ-23-4 "Шилка" и 40 зенитных орудий – 61-К (28), С-60 (8), КС-19 (4). Вся советская техника и китайские танки сильно устарели, поэтому в наличии может быть заметно меньше ВВТ, чем указано.

ВВС имеют на вооружении 4 французских истребителя "Мираж-F1AZ", полученных из ЮАР. Транспортные самолеты: 1 "Боинг-767", 1 испанский CN-235M-100, 1 советский Ил-76, 2 Ан-32. На вооружении 2 советских боевых вертолета Ми-24. Многоцелевые и транспортные вертолеты: российские Ми-17 (6), советские Ми-8 (до 4), Ми-2 (3), Ми-14 (1), итальянские А-109 (1) и AW139 (1), французские SA365 (1) и SA318 (1).

ВМС состоит только из 3 сторожевых (испанских типа "Пиранья") и 4 малых катеров. 3 советских проекта 1400М скорее всего уже списаны.

Камерун, как сказано выше, противостоит радикальным исламистам, Конго граничит с крайне нестабильной ДРК (бывшим Заиром), оружия им нужно много, а денег на него нет. Проще всего Габону – у него гораздо лучше с деньгами и нет явных внешних угроз. В целом можно сказать, что в Африке есть гораздо более опасные места, чем западная часть экваториальной зоны.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 27 (740) за 17 июля 2018 года