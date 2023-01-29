Туркменистан будет укреплять и модернизировать материально-техническую базу армии - президент республики



Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов за рулем бронированной машины IMI CombatGuard, 30.03.2016

Источник: ТВ Туркмении Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов за рулем бронированной машины IMI CombatGuard, 30.03.2016Источник: ТВ Туркмении

Ашхабад. 27 января. ИНТЕРФАКС - В соответствии с военной доктриной, носящей оборонительный характер, основной целью Вооруженных Сил (ВС) Туркменистана является обеспечение гарантированной защиты туркменского государства, заявил в пятницу президент республики Гурбангулы Бердымухамедов в своем поздравлении военнослужащим по случаю 25-летия ВС Туркменистана.

По его словам, государство будет уделять повышенное внимание укреплению и модернизации материально-технической базы ВС, подготовке кадровых военных, созданию необходимых условий для их достойной службы, а также жизни в домах повышенной комфортности.

"Проведённый в честь 25-летия независимости Туркменистана торжественный военный парад ещё раз продемонстрировал миру высокую обороноспособность и боевой потенциал национальной армии. Вы сумели продемонстрировать своё растущее военное мастерство и неизменную готовность к защите независимости нашего государства", - говорится в послании Г.Бердымухамедова.

Президент отметил, что новая военная доктрина, разработанная в целях укрепления обороноспособности, не направлена против какого бы то ни было государства мира. "В ней нашли отражение древние традиции туркменского народа - поддержание добрососедства, миролюбие, налаживание взаимовыгодных и равноправных отношений со странами-соседями, невмешательство во внутренние дела любого государства, неприменение силы при решении тех или иных вопросов", - сказал глава республики.

По словам президента, в рамках успешно проводимой масштабной военной реформы в стране сформировалось новое поколение национальных кадров. Планомерно улучшаются социально-бытовые условия жизни военнослужащих и членов их семей.

Глава государства подчеркнул, что "в год здоровья и воодушевлённости, когда будут проводиться V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на вас (военных) возлагаются важные и ответственные обязанности. Уверен, что вы с честью справитесь с ними и внесёте достойный вклад в успешную организацию Игр".