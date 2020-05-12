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bmpd.livejournal.com

Военный парад в честь Дня Победы в Туркмении

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в честь Дня Победы в Туркменистане

Как сообщает туркменский интернет портал Orient.tm Туркменистан внес достойный вклад в Победу, направил тысячи своих сыновей и дочерей в жестокие бои во имя свободы Отечества, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на площади мемориального комплекса "Народная память" перед началом военного парада по случаю 75-й годовщины Великой Победы. Мы искренне гордимся проявленным в сражениях героизмом наших соотечественников, их самоотверженным трудом в тылу, сказал туркменский лидер. Суровые годы войны давно миновали, но страдания, боль и потери народа, его мужество и подвиг никогда не забудутся.

Глава государства отметил миротворческую роль Туркменистана, значение нейтралитета страны в укреплении атмосферы доверия и взаимопонимания между странами.

С приветственной речью выступил замминистра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин. Наши прадеды, деды и отцы плечом к плечу мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость Родины. Более 300 тысяч бойцов Туркменистана сражались на всех фронтах войны, дошли до Рейхстага, сказал он. А второй фронт был в тылу, где матери, жены и даже дети трудились ради Победы.

Туркменистан принял эвакуированные промышленные предприятия, госпитали, учебные заведения, многократно увеличил производство сельхозпродукции. Никогда не забудутся теплота и забота, с которыми братский туркменский народ принял детей-сирот из советских республик, опаленных войной, сказал Фомин, назвав это ярким примером сплочения всей страны перед лицом беспощадного врага. "И невозможно разделить подвиг, который совершили наши деды и отцы", подчеркнул он.

Затем на площади состоялась церемония вручения Боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, в которой воевал дед Гурбангулы Бердымухамедова - Бердымухамед Аннаев. Сегодня это знамя было доставлено в Ашхабад из России. Исторический акцент шествию придала солдатская амуниция времен войны, включая гимнастерки, каски, плащ-палатки и оружие, - так прошагали курсанты военных вузов Туркменистана в память о тех, кто уходил в похожей форме на фронт в 40-х. Мотив поддержала боевая техника тех времен - "катюша" и танк Т-34, а также эффектные ретроавтомобили "Победа", появившиеся в самом начале, во время рапорта командующему парадом о готовности Ашхабадского гарнизона.

Выделялась и конница с наездниками в красных донах и тельпеках. Такими запомнились отважные и стремительные на своих ахалтекинцах туркменские кавалеристы. Конечно, прошли по площади и "современные" воины разных родов войск, включая отряд специального назначения. Их синхронный шаг в идеально ровном строю выбивал ритм потрясающей энергетики, заставляющей содрогаться воздух и сердце. Это пульс мужества и храбрости, готовности встать на защиту мирной жизни. Это мощные токи генетической памяти о народном подвиге во имя добытой такой высокой ценой в миллионы судеб людей и потому такой великой Победы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Туркменистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Военные учения
ИТ
Издания
Военный Парад
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