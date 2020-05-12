В сети обсуждается колоритный военный парад в Туркмении, посвящённый 75-летию Победы

Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждаются кадры из Ашхабада, где 9 мая прошёл парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военный Парад в День Победы в Республике Туркменистан был проведён в масштабном формате впервые в истории независимого государства.

Туркменских ветеранов, представителей власти, командования вооружённых сил поздравил с 75-летием Победы замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Он передал главе республики Гурбангулы Бердымухамедову боевое знамя 748 стрелкового полка 206 дивизии 2 Украинского фронта на вечное хранение. Именно в этом формировании воевал дед президента Туркменистана.

Источник изображения: topwar.ru

По Ашхабаду прошли подразделения военнослужащих, одетых в форму бойцов Красной Армии времён Великой Отечественной войны с ППШ в руках. Прошла конница со всадниками, одетыми в колоритные национальные костюмы. Весь военный парад в Туркмении можно назвать колоритным.

В военном параде приняли участие подразделения туркменского спецназа, военно-морских сил (база - на Каспии).

Источник изображения: topwar.ru

Также на параде можно было увидеть технику военных лет, включая знаменитые "полуторки".

Замминистра обороны России отметил тот вклад, который в победу над гитлеровцами внесли жители Туркмении:

Они участвовали в боях на всех фронтах, дошли до стен Рейхстага.

В общей сложности в боях ВОВ приняли участие около трети миллиона жителей Туркмении, из которых почти 90 тысяч с полей сражений так и не вернулись в свои дома.

Напомним, что в Туркменистане власти фактически запретили говорить о коронавирусе. На сегодняшний день там нет ни одного подтверждённого официальной статистикой случая.