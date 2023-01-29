Рогозин: Ил-96 получит к 2025 году новый двигатель



Ил-96 СЛО «Россия»

Источник: Марина Лысцева / ТАСС Ил-96 СЛО «Россия»Источник: Марина Лысцева / ТАСС

После создания данного самолета с этим двигателем, Россия сможет выйти с ним на зарубежные рынки

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Самолет Ил-96 к 2025 году получит новый двигатель, с которым сможет конкурировать на внешних рынках, сообщил при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

"Надо создать свой новый двигатель. У нас начата работа по созданию самого мощного двигателя в мире на 35 тонн тяги к 2025 году. Один двигатель по мощности - как два. И резко возрастет количество перевозимых пассажиров. Мы ждем двигатель, который превратит этот самолет из 4-моторного в 2-моторный", - сказал он.

После создания данного самолета с этим двигателем, Россия сможет выйти с ним на зарубежные рынки.

"Мы тогда начнем отнимать рынок у зарубежных производителей", - добавил Рогозин.