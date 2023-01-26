Росгвардия отказалась от саперных танков



Инженерная машина разграждения ИМР-2МА Источник: http://www.diary.ru/ Инженерная машина разграждения ИМР-2МА Источник: http://www.diary.ru/

Тяжелые инженерные машины не подходят для поддержания общественного порядка

Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) полностью избавится от тяжелых гусеничных инженерных машин, созданных на базе танков. Они предназначены для расчистки завалов, рытья окопов и прокладки путепроводов в ходе масштабных военных конфликтов. Во внутренних войсках эта техника не использовалась более 15 лет. С этого года «саперные танки» будут заменяться на современные колесные бульдозеры и экскаваторы на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал».

В настоящее время на вооружении инженерных подразделений Росгвардии стоят инженерные машины ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2М и быстроходные траншейные машины БТМ-3. Вся эта техника создавалась российскими конструкторами для «большой» войны. Внутренним войскам МВД они достались от Минобороны в середине 1990-х годов, когда ВВ занимались наведением конституционного порядка на Северном Кавказе.

— Решение о снятии машин с вооружения принято в конце прошлого года, — рассказал «Известиям» начальник инженерного управления Росгвардии генерал-лейтенант Александр Заровнятных. — По мере истечения технического ресурса машины будут списываться и заменяться современными, на колесном шасси. Машину для быстрого рытья траншей БТМ-3 мы использовали в последний раз в 1997 году, когда была идея «окопать» Чеченскую Республику рвом. ИМР-2 крайний раз применили в 2001 году, тогда с ее помощью провели разминирование. В настоящее время перед войсками Росгвардии стоят задачи обеспечения правопорядка в городах. Поэтому нам нужна колесная техника, способная передвигаться по асфальту.

БТМ-3 создана в СССР еще в 70-х годах прошлого века. Машина смонтирована на базе тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т, в кузове которого находится рабочий агрегат из стального колеса с ковшами. Оно опускается за машину и крутится, выкапывая канаву. Боевая «землеройка» способна за час прокопать траншею длиной 350 м.

Путепрокладчик БАТ-2 на базе тягача МТ-Т предназначен для прокладки путей в зоне боевых действий, очистки дорог от снега, кустарника, различных обломков и предметов, препятствующих движению, а также для оборудования съездов в обрывах и крутых местах, засыпки противотанковых рвов, траншей, канав, рыхления мерзлых грунтов и грузоподъемных работ.

ИМР-2 сделан на базе танка Т-72 и используется для проделывания проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск, в том числе и на радиоактивно зараженной местности. Для выполнения этих задач машины оснащаются бульдозерным отвалом, крановым оборудованием, а также ковшом, скребком и буром.

Военный эксперт Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что смена инженерной техники назрела давно. Большинство образцов, стоящих на вооружении, созданы еще во времена СССР. К ним нет запасных частей, и их поддержание в боевой готовности обходится значительно дороже, чем закупка современных систем.

— Колесные платформы обходятся дешевле в эксплуатации, чем гусеничная техника, —рассказывает Желтоножко. — Кроме того, на них сегодня устанавливается больше различного оборудования, чем это было раньше. Одна из задач, стоящих перед Росгвардией, — ликвидация совместно с МЧС последствий техногенных катастроф. Мало кто знает, но в 2012 году именно военнослужащие и техника внутренних войск принимали активное участие в ликвидации последствий наводнения в Крымске.

Дмитрий Литовкин