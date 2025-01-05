Более 20 тысяч студентов подготовят как солдат и сержантов запаса



Военнослужащие ВС РФ проводят занятия на стрельбище

Источник: ТАСС / ООО «Интерпресс» Военнослужащие ВС РФ проводят занятия на стрельбищеИсточник: ТАСС / ООО «Интерпресс»

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 20 тысяч российских студентов предполагается привлечь к программе военной подготовки солдат и сержантов запаса, заявил в среду в Госдуме статс-секретарь заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Всеми видами военной подготовки охвачено 60 тысяч студентов, из них видом подготовки солдат и сержантов запаса - 20149 студентов. Это ровно столько, сколько нам позволяют наши финансовые средства. Спрос на такую форму подготовки у нас чрезвычайно велик. Конкурс высокий", - сказал он в ходе слушаний законопроекта, которым предполагается внесение поправок в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".