Boeing продлил контракты с российскими партнерами до 2024 года



Скульптурная композиция «Титановый лебедь», изготовленная в ВСМПО-АВИСМА

Источник: Ростех Скульптурная композиция «Титановый лебедь», изготовленная в ВСМПО-АВИСМАИсточник: Ростех

Крупнейшая корпорация США считает Россию стратегическим партнером, ее инвестпрограмма в России составляет 27 млрд рублей. Об этом сообщил глава Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, выступая в правительстве Татарстана.

"Мы являемся основным американским партнером для России, у нас 27-миллиардная программа инвестиций, из них по 14 млрд рублей мы уже можем отчитаться по выполненным контрактам в России", - сказал Кравченко. "Я имел честь совсем недавно продлить контракты с российскими партнерами до 2024 года, мне кажется, авиация и космос - это такие области, в которых сотрудничество по определению должно продолжаться многие годы, мы выбрали Россию в качестве одного из наших стратегических партнеров", - добавил Кравченко.

Глава Boeing в России и СНГ напомнил, что сотрудничество корпорации с РФ не прекращалось с 1996 года, когда на ГКНПЦ имени Хруничева в кооперации с Boeing были созданы первые модули для Международной космической станции. "У нас огромные производственные проекты в России, мы заложили с корпорацией "ВСМПО-Ависма" уже второй заводе на Урале, более 50% всего титана для гражданской авиации мы закупаем и производим в России", - подчеркнул Кравченко.

Глава Boeing в России и СНГ сегодня выступил с лекцией в правительстве Татарстана, посвященной эффективному управлению и системе развития лидерства. В числе прочего Кравченко отметил, что 70% продукции Boeing относится к сфере гражданского авиастроения, 30% - оборонной и космической промышленности. Компания представлена в 150 странах мира, выручка по итогам 2015 года составила 96 млрд долларов. Согласно планам стратегического развития, к 2025 году компания Boeing преполагает выйти на объем производства в 200 млрд долларов в год.