В России запланированы больше 10 акций "Служба по контракту - твой выбор!"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 10 акций "Служба по контракту - твой выбор!" под эгидой Воздушно-космических сил запланированы в этом году в разных городах России. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, первое такое мероприятие пройдет 23 февраля в Краснодаре.
"В этом году Воздушно-космические силы проведут более 10 акций "Служба по контракту - твой выбор!" с участием авиационных групп высшего пилотажа. Первая акция с участием летчиков пройдет в День защитника Отечества в Краснодаре", - рассказали в российском военном ведомстве.
На акциях пилоты будут демонстрировать комплексы фигур высшего группового и одиночного пилотажа на территории Южного, Западного и Центрального военных округов. Помимо этого, будут задействованы экипажи истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации, которые будут пролетать в воздушном строю над местами проведения акций.
"Для гостей мероприятия в наземных показах будут представлены новейшие зенитные ракетные системы, зенитные ракетно-пушечные комплексы и радиолокационные станции", - добавили в Минобороны РФ.
24.01.2017
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