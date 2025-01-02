Турция планирует получить первые истребители F-35 «Лайтнинг-2» в 2019 году



F-35. Фото Brandon Thetford F-35. Фото Brandon Thetford

ЦАМТО, 24 января. Турция планирует получить первые малозаметные многоцелевые истребители пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2» компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) в 2019 году.

Об этом 23 января заявил заместитель главы Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир (Ismail Demir) в интервью телеканалу NTV.

Ранее, в пресс-релизе Исполнительного комитета оборонной промышленности Турции по итогам заседания под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма от 28 октября 2016 года сообщалось, что поставки первых заказанных самолетов F-35A намечены на 2018 год, самолеты второй партии планируется получить в 2021 и 2022 гг.

Как уже сообщал ЦАМТО, в 2011 году министр обороны Турции Веджди Генюль заявил, что для ВВС Турции могут быть приобретены до 116 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2», включая 100 самолетов F-35A в варианте с обычным взлетом и посадкой с опционом на дополнительную поставку еще 16 ед.

Бывший глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Мурад Байяр заявил о размещении заказа на покупку первых двух истребителей F-35 6 мая 2014 года. Согласно пресс-релизу SSM, первые два самолета F-35A были заказаны в конфигурации «Блок-3F» с поставкой в 2017-2018 гг. Турецкое правительство 28 октября 2016 года подтвердило заказ второй партии из 24 истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2».

В соответствии с озвученными планами «Локхид Мартин», ВВС Турции в 2018 году должны получить первые два самолета, заказанные в рамках 10-й начальной производственной партии (LRIP-10). Второй заказ из четырех машин будет выполнен в рамках производственной партии LRIP-11, начиная с 2019 года. Всего правительство Турции к текущему моменту профинансировало производство в общей сложности 30 самолетов. По восемь самолетов запланировано произвести партиями в 12-м, 13-м и 14-м лотах.

Таким образом, по всей видимости, говоря о поставке первых самолетов в 2019 году, Исмаил Демир имел в виду их фактическое прибытие на территорию Турции.