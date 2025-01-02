В Абхазии в ходе полевых занятий военнослужащие ВС РФ для дезинфекции воды использовали комплекс «Гигиена»



Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена»

Источник: МО РФ Станция очистки воды СКО-10 «Гигиена»Источник: МО РФ

ЦАМТО, 24 декабря. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы в Республике Абхазия в ходе двухдневных полевых занятий отработали задачи по оборудованию пунктов очистки воды. Всего было продезинфицировано около 80 тонн воды.

В полевом выходе на полигон Нагвалоу приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц специальной военной техники, в том числе быстроходные траншейные машины БТМ-3 и котлованные машины МДК.

Военные инженеры соединения в условиях горной и равнинной местности совершенствовали навыки по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора с применением современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена» на базе автомобиля «Урал». Она способна очищать воду с интенсивностью 8-10 куб. м/ч и опреснять до 5 куб. м/ч.

В отличие от станции по добыче и очистке воды ВФС-10 предыдущего поколения, СКО-10 очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

«Гигиена» предназначена для организации водообеспечения войск в полевых условиях, поэтому вся очищенная вода пошла на нужды мотострелковых подразделений, находящихся на полигоне.

Также в ходе полевых занятий военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы выполнили нормативы по оборудованию окопов для личного состава, позиций для танков и артиллерийских орудий, отработали задачи по минированию и разминированию местности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.