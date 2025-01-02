Бразилия значительно увеличит оборонные расходы в 2017 году



Самоходная гаубица M-109A5 ВС Бразилии

Источник: www.planobrazil.com Самоходная гаубица M-109A5 ВС БразилииИсточник: www.planobrazil.com

ЦАМТО, 24 января. Федеральное правительство Бразилии опубликовало закон о государственном бюджете на 2017 год. Расходная часть госбюджета в текущем финансовом году составит 3,41 трлн. реалов (1,1 трлн. долл.).

При этом расходы на оборону предусмотрены в объеме 94,83 млрд. реалов (29,7 млрд. долл.), что несколько превышает ранее рассматривавшуюся национальным конгрессом цифру в 93,34 млрд. реалов. Конгресс Бразилии одобрил бюджет 15 декабря 2016 года.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», в номинальном выражении в 2017 году расходы на оборону повысятся на 12,2% по сравнению с 2016 годом и составят 2,78% расходной части бюджета или 1,48% ВВП. Это максимальный показатель роста за последние годы. Ранее, в период с 2010 по 2016 гг., оборонный бюджет Бразилии по отношению к ВВП снизился с 1,54% до 1,32%.

Затраты на личный состав и социальные выплаты традиционно составляют львиную долю бюджета (69,97 млрд. реалов). Расходы на закупки в 2017 году возрастут до 7,4 млрд. реалов, что составляет 7,8% оборонного бюджета. Этот объем финансирования обеспечит продолжение реализации крупных программ модернизации. Общая стоимость данных проектов составляет 66,7% от суммы, ассигнованной на закупки.

Согласно опубликованному бюджету, в интересах ВВС 1,56 млрд. реалов будет направлено на программу закупки многоцелевых истребителей «Грипен-E/F» (F-39), 912,18 млн. реалов – самолетов ВТА KC-390 компании «Эмбраер» (Embraer), 62,41 млн. реалов – на модернизацию самолетов A-1A/B, 485,82 млн. реалов – на закупку вертолетов H-225M компании «Эрбас Геликоптерс» (Airbus Helicopters), 60 млн. реалов – поставку спутника связи SGDC (Satelite Geoestacionario de Defesa e Comunicacoes Estrategicas).

Для ВМС планируется выделить 666,1 млн. реалов на постройку судостроительного предприятия и базы подводных лодок в рамках программы PROSUB, 364,59 млн. реалов – на постройку атомной подводной лодки, 1,07 млрд. реалов – на постройку четырех НАПЛ, 61,95 млрд. реалов – на программы модернизации в интересах морской пехоты, 250,03 млн. реалов – на «ядерную» программу ВМС.

Сухопутные войска получат 124,15 млн. реалов на закупку РСЗО, неуправляемых и управляемых боеприпасов в рамках программы ASTROS-2020, 85,92 млн. реалов – на закупку систем противовоздушной обороны, 332,98 млн. реалов – на программы приобретения колесной бронетанковой техники, 181,99 млн. реалов – на модернизацию армейской авиации.

Кроме того, 449,74 млн. реалов планируется направить на реализацию проекта интегрированной системы контроля границ SISFRON (Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras), 2,08 млрд. реалов – на систему контроля воздушного пространства и управления воздушным движением (SISCEAB).

Государственной компании IMBEL (Industria de Material Belico do Brasil) выделяется 84,12 млн. реалов.

Сумма в 201,92 млн. реалов будет направлена на финансирование участия национальных контингентов в миротворческих операциях в Гаити и Ливане. Еще 11,73 млн. реалов ассигнованы на мероприятия по линии международного военного сотрудничества.

На мероприятия боевой подготовки ВМС должны получить 751,71 млн. реалов, СВ – 206,71 млн. реалов, ВВС – 62,43 млн. реалов.

Как ожидается, в ближайшее время Министерство обороны обнародует новую «Белую книгу по обороне», в которой будут изложены перспективы развития Вооруженных сил. Ранее подобный документ был издан в 2012 году. По оценкам, при президенте Мишеле Темере бразильское правительство стало более «благосклонно» относиться к расходам на оборону, несмотря на общий консервативный подход к бюджетному финансированию.