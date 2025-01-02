Подразделения арктической бригады СФ совершили рейды на собачьих упряжках



Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота осваивают транспорт коренных народов Севера - оленьи и собачьи упряжки

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота осваивают транспорт коренных народов Севера - оленьи и собачьи упряжкиИсточник: Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота (СФ) в ходе учений в Мурманской области освоили тактику рейдов на оленьих и собачьих упряжках, сообщила во вторник пресс-служба СФ.

Учения по боевому использованию традиционного транспорта коренных народов Севера - оленьих и собачьих упряжек - прошли в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро Мурманской области.

"Арктические мотострелки отрабатывали навыки управления собачьими и оленьими упряжками, тактические элементы проведения рейдовых действий. Оленеводы и каюры оказывали военнослужащим консультативную помощь, рассказывали об особенностях общения с животными и управления ими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки завершились учебным боем, в ходе которого арктические мотострелки отработали тактические действия по окружению и подавлению условной диверсионной группы. Помимо этого, североморцы отработали передвижение на лыжах в сцепке по три-четыре человека за снегоходами А-1.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Кольском Заполярье оленей использовали для заброски разведчиков в тыл противника, эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, а также вывоза подбитых самолетов и их экипажей. Одна из успешных рейдовых диверсионных операций с использованием оленьего транспорта - штурм фашистского аэродрома Петсамо в Мурманской области в 1942 году.

В те годы было сформировано несколько транспортных бригад и оленно-лыжных батальонов, в которых служили оленеводы из числа коренных жителей Крайнего Севера - саами, ненцы, коми - со своими животными. Всего было мобилизовано более 10 тысяч оленей. В Нарьян-Маре на улице Победы установлен памятник "Подвигу участника оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны".