Венгерские летчики перестают якшаться с советской техникой



Самолет Zlin Z-242L

Источник: gsfinance.cz Самолет Zlin Z-242LИсточник: gsfinance.cz

Вооруженные силы Венгрии пополнились новыми чешскими "Злинами". Ожидается, что самолеты, которые Будапешт приобрел взамен Як-52, прибудут в Сольнок до конца марта.

Министерство национальной обороны центральноевропейской страны распространило информацию о том, что чешская Zlin Aircraft поставила венгерской армии две инструкторские машины Zlin Z-242L и две разведывательные Zlin Z-143LS, а также самолет связи. Тендер на замену легких Jak-52 для начальной подготовки пилотов был объявлен в прошлом году. Яки служат в венгерской армии с 1994 года, так что время их прошло, замечают журналисты Vilaggazdasag. Победившая в тендере чешская организация поставила стране-партнеру по "Вышеградской четверке" машины почти на 363 миллиона форинтов. Получение инструкторских самолетов – первый важный шаг в реформировании (точнее, совершенствовании) подготовки венгерских летчиков. Двухместные машины типа Z-242L позволят готовить начинающих пилотов, которые после освоения основ пересядут на реактивные воздушные суда, которые армия планирует приобрести вместо снятых с вооружения L-39. А с помощью двух четырехместных самолетов типа Z-143LS венгерские военные смогут решать и другие задачи. Малые машины послужат, к примеру, разведывательным целям, пишет венгерское издание, замечая, что эти возможности сократились с уменьшением числа пригодных к эксплуатации военных вертолетов. Другой тип "Злинов" может быть использован и как самолет связи.

Наталья Мессойлиди, Измаил, Украина