Венгерские летчики перестают якшаться с советской техникой
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Самолет Zlin Z-242L
Источник: gsfinance.cz
Вооруженные силы Венгрии пополнились новыми чешскими "Злинами". Ожидается, что самолеты, которые Будапешт приобрел взамен Як-52, прибудут в Сольнок до конца марта.
Министерство национальной обороны центральноевропейской страны распространило информацию о том, что чешская Zlin Aircraft поставила венгерской армии две инструкторские машины Zlin Z-242L и две разведывательные Zlin Z-143LS, а также самолет связи. Тендер на замену легких Jak-52 для начальной подготовки пилотов был объявлен в прошлом году. Яки служат в венгерской армии с 1994 года, так что время их прошло, замечают журналисты Vilaggazdasag. Победившая в тендере чешская организация поставила стране-партнеру по "Вышеградской четверке" машины почти на 363 миллиона форинтов. Получение инструкторских самолетов – первый важный шаг в реформировании (точнее, совершенствовании) подготовки венгерских летчиков. Двухместные машины типа Z-242L позволят готовить начинающих пилотов, которые после освоения основ пересядут на реактивные воздушные суда, которые армия планирует приобрести вместо снятых с вооружения L-39. А с помощью двух четырехместных самолетов типа Z-143LS венгерские военные смогут решать и другие задачи. Малые машины послужат, к примеру, разведывательным целям, пишет венгерское издание, замечая, что эти возможности сократились с уменьшением числа пригодных к эксплуатации военных вертолетов. Другой тип "Злинов" может быть использован и как самолет связи.
Наталья Мессойлиди, Измаил, Украина
24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.12.2016 Як-152 полетят в Беларусь
26.10.2016 О программе учебно-тренировочного самолета Як-152
05.10.2016 Як-152 взлетел с шасси «Технодинамики»
24.08.2016 Размер имеет значение: зачем ВКС РФ нужен турбовинтовой штурмовик
01.07.2016 Так полетим
29.06.2016 «Технодинамика» изготовила и поставила в корпорацию «Иркут» первый комплект шасси для проведения испытаний в составе новейшего Як-152
22.06.2016 Ханоев ковчег
14.06.2016 Авиашоу: смертельно опасная работа