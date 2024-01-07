Уже не «извозчик». как Россия теряет позиции в космосе



Союз ТМА-04М. Источник: Airliners.net Союз ТМА-04М. Источник: Airliners.net

В 2016 году Китай обогнал Россию по количеству запусков ракет в космос. Впервые за всю историю РФ оказалась на третьем месте

Россия уступила лидерство по числу запусков ракет США и Китаю

Российские ракеты-носители выходят из строя чаще советских

Каждый 17-й запуск ракеты в России заканчивается аварией

Прошедший год стал для России антирекордным по количеству запусков ракет-носителей в космос. Страна запустила всего 17 аппаратов. Специалисты отмечают, что само по себе уменьшение количества запусков не говорит об отставании России от других космических держав, но свидетельствует об уменьшении доверия к отечественным ракетам-носителям из-за инцидента с «Протоном».

«Часть заказчиков ушла от использования „Протона“, в результате количество коммерческих пусков этой ракеты-носителя резко уменьшилось. Если я не ошибаюсь, в предыдущем было восемь, за год до этого 12, в 2016 году только четыре», — заявил академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков. Он отмечал, что в самом факте того, что Россия перестаёт быть космическим извозчиком, нет ничего плохого и назвал «большой бедой» отсутствие у России межпланетной станции и небольшое количество научных спутников. Кстати, в 2016 году из 17 запусков только один был произведён для вывода на орбиту таких спутников.

Отставание в космосе

Тем не менее, «космический извоз» — это единственный сегмент сферы космических услуг, где Россия до 2016 года сохраняла лидерство. В 2014 году около 40% российских ракет летали только с иностранными спутниками или астронавтами. «Извоз» занимает 4% всего объёма международного рынка космических услуг, который оценивается в 300 млрд долларов. В других секторах этого рынка — услуги связи, производство космических приборов — Россия отстаёт.

Наличие проблем признал курирующий космическую отрасль России вице-премьер Дмитрий Рогозин, который заявил о «непреодолимом отставании» страны от США в космосе. Ситуация может усугубиться потерей позиций в «космическом извозе». В 2018 году Россию с позиции «извозчика номер один» могут окончательно вытеснить США, которые собираются начать пилотируемые полёты к МКС на собственных аппаратах. НАСА уже заключило в 2014 году контракт с компаниями Boeing и SpaceX на разработку подходящих для этой цели космических кораблей.

Источник: NASA, энциклопедия Железнякова об освоении Космоса, Роскосмос

В 2016 году Россия впервые в своей истории оказалась на третьем месте среди космических держав по числу запусков ракет. Если США и раньше в отдельные годы опережали Россию, то для Китая это исторический успех. Двумя десятилетиями ранее Россия запускала в космос в 11 раз больше ракет, чем Китай (1995 год), а во времена СССР превосходство было чуть ли не стократным.

Griffon

Доля России в общемировом количестве запусков сильно снизилась. В 2016 году лишь каждый пятый из них был российским. Для сравнения: в 2013 году Россия отправляла 40% всех ракет в космос, в 2005 — 46%, в 1995 — 41%. Советский Союз стал недосягаемым ориентиром — в 1991 году СССР запускал две трети всех ракет планеты, а в 1987 году — 85%.

Источник: Griffon

Данные по количеству нештатных происшествий при запусках российских ракет свидетельствуют, что проблемы есть не только у «Протона» (с ним специалисты связывают неудачи в сфере «космического извоза»), который за последние четыре года трижды попадал в аварии. По одному разу аварии происходили с ракетами «Союз 2.1а» и «Союз-У».

В промежуток с 2006 по 2016 год Россия продемонстрировала худший показатель по аварийности среди стран «большой космической тройки» (у США на графике данные аналогичные, но это вызвано округлением до десятых долей: у Штатов процент на несколько сотых меньше). Каждый семнадцатый запуск российской ракеты заканчивается аварией.

Лидером по безопасности космических полётов безоговорочно является Китай. Лишь 3 из 158 запусков завершились авариями или какими-либо нештатными ситуациями. Примечательно, что аварийность в СССР за аналогичный период времени (с 1981 по 1991 год) была ниже, чем в нынешней России (2006-2016) на два процента и даже опережает показатели США за последнюю десятилетку.

Самым неудачным для России стал 2011 год, когда каждый восьмой запуск заканчивался аварией. Особенно тревожной выглядит тенденция «ни года без аварий»: с 2004 в России каждый год обязательно происходит хотя бы одно нештатное происшествие при запуске ракет. При этом количество запусков за последнюю четырёхлетку снизилось (110 против 119 за 2009-2012 годы), а число аварий (7) осталось прежним.

Василий Макагонов