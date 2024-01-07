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Новый командующий ВВС Индонезии заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены F-5E/F «Тайгер-2»

24.01.2017 ЦАМТО 62 0
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F_5E_Tiger_III
Истребитель F-5E Tiger III. Источник: hikaru84.deviantart.com

ЦАМТО, 23 января. Новый командующий Военно-воздушными силами Индонезии маршал авиации Хади Тьяхьянто (Hadi Tjahjanto) заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены устаревших F-5E/F «Тайгер-2».

Как сообщает агентство «Антара» со ссылкой на заявление командующего, он уделит первостепенное внимание прозрачности при покупке вооружений и военной техники, что, по его мнению, обеспечит безопасность и надежность эксплуатации военной техники. Командующий добавил, что будет лично контролировать процесс закупок вооружений.


Х.Тьяхьянто также заявил, что парк самолетов ВВС страны будет расширен к 2024 году в соответствии с национальным стратегическим планом. Истребители F-5E/F «Тайгер-2» будут заменены новой моделью самого современного истребителя.


Закупка должна начаться, по крайней мере, через год после вывода из эксплуатации F-5E/F. По словам Х.Тьяхьянто, ВВС все еще продолжают выбор потенциальной замены и рассматривают JAS-39 «Грипен» (Швеция), Су-35 (Россия), F-16 Блок.60 «Вайпер» (США) и EF-2000 «Тайфун» (ЕС).


Таким образом, данное заявление ставит под вопрос решение президента Индонезии Джоко Видодо о приобретении восьми российских истребителей Су-35, переговоры по которым ведутся с лета 2015 года.

23.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-5
Gripen NG
Су-35
Тайфун

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