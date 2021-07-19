Сильное небо: чего ожидать от МАКС-2021

Как изменится интерес к российским боевым самолетам у зарубежных заказчиков

Международный авиакосмический салон МАКС-2021 открывается в Подмосковье 19 июля. На нем ожидается презентация нескольких российских новинок, с которыми смогут ознакомиться потенциальные покупатели. По словам военно-дипломатических источников, по итогам 2019–2020 годов отмечен значительный рост интереса к боевой авиации из РФ у зарубежных заказчиков. Этой тенденции не помешало активное санкционное противодействие со стороны Соединенных Штатов. Как изменится ситуация с международными контрактами в области военной авиации в ближайшие годы и какие перспективы ожидают российских производителей, разбирался военный эксперт Андрей Фролов.

Доминирование в воздухе

Очевидно, что рынок боевой авиации переживает серьезную трансформацию, связанную в первую очередь с тем, что на нем появляются новые игроки, а также усиливается роль нерыночных факторов, связанных с санкционной политикой США и Европейского союза.

Самым очевидным игроком на мировом рынке боевых самолетов будет оставаться американский F-35 в различных модификациях, который явно станет и самым многочисленным истребителем пятого поколения, и самым экспортируемым. Видимо, вслед за ОАЭ начнется его проникновение в страны Ближнего Востока, которые, с одной стороны, имеют средства для закупки, а с другой — проводят дружественную США и Израилю политику. Нельзя исключать и появление самолета в Индии.

Американский малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Важным конкурентным преимуществом американского ВПК является и наличие других, более дешевых предложений. До сих пор ведется активный маркетинг истребителей четвертого поколения F-15, F-16 и F-18, причем в постоянно совершенствуемых вариантах. Долгосрочные перспективы F-16 выглядят не столь радужными, одна из последних надежд этого самолета — победа на индийском истребительном тендере MMRCA-2. Но у других ситуация складывается куда удачнее. ВВС США планируют закупить 144 истребителя F-15EX, а до конца 2024 года в американские ВМС будут поступать F/A-18E/F Block III. Заказы от военного ведомства США поддержат истребители и на внешних рынках.

В последние годы серьезно нарастил свое присутствие в мире истребитель Dassault Rafale. После почти 20-летнего отсутствия контрактов на него в настоящее время Rafale активно экспортируется, причем на рынок выставляются самолеты из наличия ВВС Франции. Очевидно, что закупки этих истребителей нынешними эксплуатантами будут продолжаться (к примеру, Индией и Египтом), при этом весьма вероятны победы французской машины и в новых регионах, в частности индонезийском.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Свое присутствие на экспортных направлениях сохранит и европейский истребитель Eurofighter Typhoon, хотя новых прорывов тут ожидать не приходится. Но получение на него отдельных новых контрактов со стороны нынешних стран-эксплуатантов полностью исключать нельзя.

Очевидно, что с каждым годом всё активнее будет ощущаться присутствие на рынке китайских истребителей. Наряду с уже активно продающимся в небогатые страны третьего мира легким JF-17 (формально пакистанского производства) Китай активно выводит на витрину истребитель J-10C (видимо, стартовым заказчиком станет Пакистан), а в перспективе и специальный экспортный истребитель FC-31. Нельзя исключать и отдельные контракты на поставки китайских клонов истребителей Су-27 и Су-30 из наличия ВВС НОАК (J-11 и J-16). Видимо, как раз JF-17, J-10 и FC-31 станут основными конкурентами российского ЛФИ.

Устойчивые позиции

Своеобразным предложением на рынке является шведский истребитель Saab JAS-39E/F, который в определенных условиях также может получить новые контракты, но всё же его ниша довольно ограничена. До конца 2020-х годов спрос на этот самолет останется. Кроме того, традиционно для шведов могут иметь место и отдельные контракты на истребители из наличия ВВС страны.

Наконец, фактором неопределенности являются разрабатываемые в различных странах собственные боевые машины. На сегодняшний день довольно крепко выглядят позиции южнокорейского истребителя KF-21, который, скорее всего, будет приобретен ВВС Индонезии. Впрочем, производство серийных машин запланировано только на 2026 год, и, видимо, до конца десятилетия приоритетом будут поставки министерству обороны Южной Кореи.

Полноразмерный макет новейшего турецкого истребителя пятого поколения TF-X на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Определенными экспортными перспективами может обладать и разрабатываемый в Турции истребитель TF-X. Но поскольку первый полет прототипа запланирован только на 2025 год, а серийные поставки — на начало 2030-х, очевидно, что он представляет из себя актора весьма отдаленной перспективы.

Ожидать серьезной конкуренции от индийского истребителя Tejas не приходится, так же как и от разрабатываемого истребителя пятого поколения АМСА.

Что же Россия? Как можно предположить, в ближайшие годы основными экспортными истребителями продолжат оставаться Су-35 и Су-30МКИ, причем последний, возможно, будет в модернизированном варианте. Ожидать скорой поставки на экспорт истребителя Су-57Э вряд ли приходится — как минимум до достижения запланированных темпов производства в 12 истребителей в год для ВКС России. Нельзя исключать отдельных контрактов на истребители МиГ-35 (или МиГ-29М/М2), но они, скорее всего, будут исходить от тех стран, которые уже являются эксплуатантами МиГ-29 предыдущих модификаций. Отдельная ниша имеется у фронтового бомбардировщика Су-34 (Су-32 в экспортном варианте), скорее всего, на него тоже будут получены отдельные контракты от состоятельных стран, уже эксплуатирующих фронтовые бомбардировщики Су-24.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Можно констатировать, что рынок пилотируемой боевой авиации в ближайшие годы будет весьма конкурентным с явным доминированием американских производителей, а в отдаленной перспективе и китайских. Обращает внимание, что как США, так и Китай имеют несколько модельных рядов, что значительно расширяет возможности для экспорта. Но и российские позиции выглядят довольно устойчивыми, хотя давление со стороны США на потенциальных заказчиков будет только возрастать.

Андрей Фролов