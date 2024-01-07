Экс-замглавы Минпромторга Богинский начал работу главой "Вертолетов России"



Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Андрей Богинский

Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/ Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Андрей БогинскийИсточник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Багинский заступил на должность генерального директора "Вертолетов России", сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.

Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России", с 9 января занял должность гендиректора "Рособоронэкспорта".

"Андрей Богинский… приступил к своим обязанностям в холдинге "Вертолеты России", - говорится в сообщении.

Своей задачей на ближайшее время новый глава холдинга назвал "сделать упор на разработку новых продуктов и повышение качества послепродажного обслуживания".

"В частности, необходимо создать такую систему сервисных услуг, которая будет соответствовать лучшим мировым практикам", - сказал Богиниский, слова которого приводит пресс-служба "Вертолетов".

Андрей Богинский родился 11 августа 1974 года в Брянске. До поступления в университет работал на рабочих специальностях. В 1996 году закончил бакалавриат по финансовому менеджменту факультета экономики и управления Нового гуманитарного университета. В 2000 году закончил Дипломатическую академию МИД по специальности "мировая экономика". Кандидат экономических наук.

С мая 2012 года Богинский занимал должность директора департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ. С 2010 по 2012 год - заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ). В феврале 2015 года был назначен заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. Богинский является членом совета директоров АО "Вертолеты России" с 30 июня 2015 года.