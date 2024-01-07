Экс-замглавы Минпромторга Богинский начал работу главой "Вертолетов России"
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Отрасли и сферы: Авиация + Структура, собственность, кадры
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Директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Андрей Богинский
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Багинский заступил на должность генерального директора "Вертолетов России", сообщает в понедельник пресс-служба холдинга.
Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России", с 9 января занял должность гендиректора "Рособоронэкспорта".
"Андрей Богинский… приступил к своим обязанностям в холдинге "Вертолеты России", - говорится в сообщении.
Своей задачей на ближайшее время новый глава холдинга назвал "сделать упор на разработку новых продуктов и повышение качества послепродажного обслуживания".
"В частности, необходимо создать такую систему сервисных услуг, которая будет соответствовать лучшим мировым практикам", - сказал Богиниский, слова которого приводит пресс-служба "Вертолетов".
Андрей Богинский родился 11 августа 1974 года в Брянске. До поступления в университет работал на рабочих специальностях. В 1996 году закончил бакалавриат по финансовому менеджменту факультета экономики и управления Нового гуманитарного университета. В 2000 году закончил Дипломатическую академию МИД по специальности "мировая экономика". Кандидат экономических наук.
С мая 2012 года Богинский занимал должность директора департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ. С 2010 по 2012 год - заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ). В феврале 2015 года был назначен заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. Богинский является членом совета директоров АО "Вертолеты России" с 30 июня 2015 года.
23.01.2017
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