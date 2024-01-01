В России создадут "летающий автомобиль"

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Летательный аппарат вертикального взлета будет использоваться для перевозки пассажиров и грузов. Фонд перспективных исследований выделит на разработку 3 млн рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) выделит 3 млн рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщил руководитель проекта Ян Чибисов.

"По простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, "летающий автомобиль", - сказал он.

Как рассказал Чибисов, по итогам конкурса, который объявил ФПИ, должен быть создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета (с площадки 50х50 метров), предназначенный для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 до 1000 кг.

Итоги конкурса на разработку аппарата ФПИ планирует подвести 5 мая. С победителями будет заключен контракт стоимостью 3 млн рублей на создание аванпроекта - расчетное и экспериментальное подтверждение предложенных идей. В качестве следующего этапа планируется разработать проект по созданию и летным испытаниям демонстратора.

"Мы рассчитываем, что у нас будет не один победитель, и были бы рады, чтобы из конкурса вышло несколько проектов, каждый из которых занимает свою нишу", - заявил Чибисов.

Он отметил, что такой аппарат будет важен в первую очередь для спасательных операций. При этом в "летающем автомобиле" должна быть реализована функция беспилотного и дистанционного управления, а также ручного пилотирования. "Пилотом должен быть простой человек, уровень подготовки которого составляет всего несколько часов", - пояснил Чибисов.

Как уточнили в ФПИ, авторы идей могут отталкиваться в своих работах от автожиров, конвертопланов и мультикоптеров. Предложения на основе вертолетов не принимаются. "Не допускается схем с идеей несущего ротора в горизонтальном полете, чтобы нас не накрыли волной проектов вертолетов", - пояснил Чибисов.