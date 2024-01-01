Ядерные условия Трампа для России: сделка или абсурд



Дональд Трамп

Источник: AP Photo/ Evan Vucci Дональд ТрампИсточник: AP Photo/ Evan Vucci

Что значат слова Трампа о ядерном разоружении России. Либо Трамп все еще не разбирается в международных договорах, либо назревает какая-то сделка с Кремлем.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсуждать с Россией ослабление санкций, если Москва пойдет на сокращение ядерных арсеналов.

В Кремле холодно встретили эти слова, в очередной раз подчеркнув, что санкции не стоят на их повестке дня и напомнили, что не Россия их вводила и обсуждать этот вопрос "в ходе зарубежных контактов не намерена".

Но позже Россия заявила, что всегда была готова рассмотреть вопрос сокращения ядерного оружия, но только пропорционального.

Санкции против РФ никак не связаны с ядерным разоружением, тут, либо Трамп все еще не разбирается в международных договорах, либо назревает какая-то сделка.

Корреспондент.net решил разобраться, о чем говорят Трамп и Кремль.

Договор между Россией и США

СНВ-III, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Срок действия договора составляет 10 лет, он может быть продлен по согласию сторон еще на пять лет.

Договор предусматривает ограничение развернутых носителей до 700 единиц с каждой стороны, а также до 1550 ядерных боезарядов на них. При этом стороны вправе самостоятельно определять структуру своих стратегических ядерных сил, если они не превышают общие ограничения.

Сколько ядерного оружия

Как у Москвы, так и у Вашингтона достаточно ядерных ракет, чтобы не один раз уничтожить друг друга. Совокупный ядерный арсенал России и США составляет более 90 процентов всех ядерных боеголовок в мире.

По состоянию на сентябрь 2016 года у США было 1 тысяча 367 стратегических ядерных боеголовок, размещенных в пусковых шахтах, на подводных лодках и на авиабазах, откуда они могут быть загружены на бомбардировщики.

У России к этому моменту насчитывалось 1 тысяча 796 ядерных зарядов на межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

На полет ракеты между Россией и США уходит от 25 до 30 минут. Ракеты, запущенные с подводных лодок, за счет способности субмарин скрытно приблизиться к цели могут достичь ее за 12 минут.

Как связали санкции и ядерное оружие

Трамп еще во время предвыборной кампании говорил, что подумает над снятием санкций с России и статусом Крыма. Он постоянно говорил, что Владимир Путин ему очень нравится и он хочет с ним подружиться.

В Кремле были рады таким обещанием, а в Госдуме встретили шампанским победу Трампа. Россия также не стала отвечать на высылку из США 35 российских дипломатов, хотя, как известно, действует правило "око за око, зуб за зуб".

Избранный президент США также говорил о планах бороться с террористами в Сирии рука об руку с Россией.

Но в последнее время риторика Трампа в отношении России меняется, а двусторонний обмен комплиментами уже закончился. Он уже говорит, что его доверие к Путину может вскоре пройти.

В интервью Times он критически отозвался о вмешательстве России в сирийский конфликт. Трамп назвал эти действия "очень плохими", поскольку они стали причиной "ужасной гуманитарной ситуации".

В конце прошлого года Трамп говорил о необходимости расширить ядерный арсенал США, вероятно, он имел ввиду модернизировать, поскольку, по его словам, российское оружие совершеннее.

Затем он заявил, что снятия санкций против России можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия.

"Есть санкции против России - давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки. Например, я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено".

По его словам, от этого могут выиграть обе стороны, но не уточнил, о каких договорах может идти речь.

Эйфория проходит?

После противоречивых заявлений Трампа о ядерном оружии Bloomberg пообщался с четырьмя источниками из Кремля, которые рассказали об обеспокоенности и скептицизме высшего руководства РФ.

"Теперь руководство четко понимает, что восстановление связей будет нелегким", - сказали в Кремле.

При этом агентство не исключает, что российские чиновники могут намеренно говорить о снижении ожиданий от Трампа в Кремле, поскольку Москву подозреваются в организации кибератак.

Невозможное условие или сделка?

Российский эксперт по внешнеполитическим отношениям Владимир Фролов заявил Ведомостям, что вопросы разоружения могут быть частью "большой сделки", разговоры о которой, допускает газета, в окружении Трампа ведутся.

"Действительно, в рамках большого пакета российско-американских соглашений крымские санкции могут быть увязаны с вопросом о сокращении ядерного арсенала", - говорит эксперт, отметив, что быть просто частью пакета они не могут, поскольку должны быть увязаны с позицией Украины.

Также издание приводит мнение главного научного сотрудника Военной академии РВСН имени Петра Великого Василия Латы который заявил, что России сокращать ядерный потенциал уже нельзя.

"Американцы прекрасно понимают, что Россия на дальнейшее сокращение не пойдет, потому что уже сократила больше, чем нужно. Поэтому и выдвигают такое условие", - считает он.

"Независимая газета" цитирует директора Центра изучения США им. Рузвельта при МГУ имени М.В. Ломоносова Юрия Рогулева, который говорит, что Москва на это не пойдет.

"Если говорить о вероятности обмена отмены санкций на сокращение Россией вооружений, то Москва никогда на это не пойдет. Ядерная безопасность России и экономические санкции - это несоизмеримые вещи", - сказал эксперт.

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс в Канаде Максим Старчак рассказал Русской службе Би-би-си, что считает смешным отмену санкций в ответ на начало переговоров по сокращению ядерного оружия.

"Отмена санкций - это как-то совсем мелко. Здесь ни отмены развертывания ПРО нет, ни выведения тактического ядерного оружия на национальную территорию", - говорит аналитик.

Российский независимый эксперт в области безопасности Виктор Мизин заявил Би-би-си, что это невозможно, поскольку Россия поступится своими национальными интересами, если пойдет на сокращение, ведь в этом плане Москва уже "достигла дна".

"Раньше это увязывалось с каким-то прогрессом - ну понятно, что Крым Россия не отдаст - но хотя бы с урегулированием на востоке Украины, с выполнением Минских соглашений, продолжением нормандского процесса, а теперь он взял и увязал с сокращением", - говорит эксперт.