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Китай поднимает к новым вершинам заброшенные СССР космические технологии (Sina.com, Китай)

24.01.2017 ИноСМИ 68 0
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Проект "Воздушный старт" - разработка способа запуска ракет или самолётов с высоты нескольких километров, куда доставляется запускаемый аппарат Источник: http://www.mythemes.ru/

Воздушный старт ракеты-носителя - это космическая система, при которой на первом этапе ракету с весом полезной нагрузки доставляют на определенную высоту с помощью самолета и запускают ее, после чего этот самолет безопасно возвращается на землю. США, Россия и некоторые европейские страны уже давно провели исследовательские и опытно-конструкторские работы и создали разнообразные проекты в этой области. Самый ранний проект воздушного старта ракеты под названием "Спираль" появился еще в 1965 году в СССР, однако из-за его чрезмерной технической сложности, высоких издержек и необходимости в длительном и тщательном исследовании был со временем приостановлен.

Из-за очень большого объема, тяжелой массы и длинной дистанции полета ракеты система воздушного старта сталкивается с определенными техническими ограничениями. Поэтому большинство проектов так и остались на этапе теоретических и технических исследований. Однако в начале 90-х годов XX века Америка использовала самолет b-52 для запуска в воздушном пространстве Атлантического океана ракеты-носителя "Пегас", и тогда первый бразильский искусственный спутник был введен на орбиту высотой 756 км и был открыт новый путь запуска спутников с самолета.

Совсем недавно в китайском журнале "Вестник дальнего космоса" была напечатана статья под названием "Успехи и перспективы китайской космонавтики в воздушном старте". На нее стоит обратить внимание, так как среди авторов числится академик Лун Лэхао, давно занимающийся исследованием ускорения тяжелых ракет. В статье приводится обзор будущих ракетоносителей Китая и немало важных сведений. Прежде всего, раскрывается сенсационный материал о том, что для запуска ракеты-носителя планируется использовать китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт Xian Y-20 (-20; Yun-20). Его максимальный вес при взлете составляет больше 200 тонн.

Система воздушного старта ракеты-носителя в воздухе обладает такими преимуществами, как маневренность, быстрота и низкая стоимость. Для этого не требуется специальной площадки для запуска, а подвижность точки старта ракеты обеспечивает более точное попадание в цель и высокую жизнеспособность. Не нужно заботиться об оборудовании, создавать огромную инфраструктуру, тратить средства на постройку различных объектов для обслуживания запуска; можно сократить интервал запуска, штат сотрудников и другие материальные издержки. К тому же, скорость и высота полета транспортного самолета может повысить эффективность ракеты-носителя. Все это делает воздушный старт важным направлением развития пуска малогабаритных ракетоносителей.

Последние несколько лет многие китайские университеты и научно-исследовательские институты активно занимаются развитием миниатюрных спутников. В силу некоторых сложностей обычного запуска ракеты со спутником развитие воздушного старта ракеты-носителя отвечает потребностям науки в сфере миниатюрных спутников.

В будущем в случае военных действий на суше, на море, в воздухе или даже киберпространстве воздушно-космические войска смогут преумножить военную мощь страны. Во время войны воздушно-космическое оборудование, в особенности спутники, и площадки для их запуска можно легко разрушить. При этом в решающий момент крайне важно быстро осуществить контратаку противника, правильно использовать место ведения военных действий. В дальнейшем при ведении войны, если наши спутники будут повреждены противником, мы сможем использовать воздушное пространство, чтобы запускать спутники с ракетоносителями и быстро осуществлять различные задачи, например, разведку и определение местонахождения объекта. Таким образом, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет работать с удвоенной силой и сможет еще больше гарантировать защиту национальной безопасности.

23.01.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
Pegasus РН
Y-20
Проекты
Воздушный старт
Кибербезопасность

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