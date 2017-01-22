Сенатор: тенденция по созданию российских военных баз в мире усилится



Франц Клинцевич

Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости Франц КлинцевичИсточник: Виталий Белоусов / РИА Новости

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тенденция по созданию российских военных баз в мире будет усиливаться, сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Ранее швейцарская газета Neu Zürcher Zeitung написала со ссылкой на СМИ Италии и стран Персидского залива, что ливийский лидер подписал соглашение, в котором говорится о планах России построить две военные базы в Тобруке и Бенгази.

Позже председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что РФ не ведет переговоров с Ливией о создании на ее территории российских военных баз.

Отвечая на вопрос о подписание соглашения по созданию военных баз в Ливии, Клинцевич сказал: "Такой информации нет". "Но я этого не исключаю в силу того, что наше присутствие на просторах мира будет усиливаться. И с точки зрения того, что создание баз - это большая экономия. У американцев 700 баз, а у нас восемь. Вы представляете, какое соотношение? Мы не будем тягаться… Но такая тенденция по созданию баз для того, чтобы была создана инфраструктура, чтобы корабли могли приходить, заправляться, проводить ремонты и так далее - это тема общепринята. Она требует значительно меньше расходов, оптимизирует и бюджет, и даст возможность, в том числе серьезно присутствовать", - рассказал Клинцевич РИА Новости.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также подтвердил информацию о том, что на одном из заседаний ГД обсуждался вопрос о создании российских баз, но речь не шла о какой-то конкретной стране.

"Когда мы непосредственно обсуждали этот вопрос на одном из пленарных заседаний Госдумы и задали одному из руководителей Минобороны России, речь о Ливии, либо о какой-то другой конкретной стране не стояла. Но вопрос стоял о том, что возможно установление военных баз на территории каких-либо государств, которые бы не ущемляли их интересы и, безусловно, наши", - сказал депутат РИА Новости.

"Но говорить сейчас о Ливии я бы предостерегся, потому что пока официального сообщения мы не получали", - добавил Швыткин.