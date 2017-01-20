Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Инновационные идеи ищут в корпорации УВЗ

23.01.2017 ЦАМТО 52 0
0
Понравилась новость?
 0
АО "НПК "Уралвагонзавод"
Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 20 января. Впервые в АО «НПК «Уралвагонзавод» стартует корпоративный конкурс «Инновационная идея». К участию допускаются работники предприятий интегрированной структуры, предложившие инновационную идею, которая содержит техническую, технологическую, процессную и организационную новизну.

Главный приз – 300 тыс. рублей.


Целью конкурса является активизация и поддержка инновационной деятельности работников предприятий УВЗ, направленной на получение новой, радикально улучшенной продукции и технологии ее производства; на улучшение организации труда и системы управления; на повышение конкурентоспособности и укрепления рыночных позиций УВЗ и поиск принципиально новых подходов в сочетании с требованиями быстрого и гибкого внедрения результатов в производство и др. В состав жюри вошли генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, его первый заместитель Юрий Бодяев и другие заместители по направлениям.


«В конкурсе «Инновационная идея» работники смогут проявить себя и получат обратную связь по своим идеям от высококвалифицированных экспертов, что немаловажно. А активные инноваторы могут быть включены в кадровый резерв корпорации как авторы наиболее успешных идей», – подчеркнул заместитель генерального директора по развитию корпорации УВЗ Дмитрий Школьный.


На корпоративный конкурс принимаются проекты в области военной и специальной техники, грузового вагоностроения, рельсового городского транспорта и дорожно-строительной техники, а также технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса предприятий с минимальными затратами на их техническое и технологическое перевооружение. Концепции, признанные наиболее перспективными, будут сформированы в проекты и включены в программу инновационного развития корпорации УВЗ.


Конкурс «Инновационная идея» пройдет с 19 января по 14 июля 2017 года. Финал и награждение победителей состоится в Москве. Всю необходимую информацию можно получить на сайте uralvagonzavod.ru/корпорация/инновационная идея.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайт АО «НПК «Уралвагонзавод».

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Уралвагонзавод

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 22.01 23:43
  • 45
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 22.01 22:57
  • 10
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 22.01 22:57
  • 144
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 22.01 22:37
  • 655
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.01 22:11
  • 8
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 22.01 21:55
  • 830
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:16
  • 2
Сколько стоит вертолет
  • 22.01 18:10
  • 15
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 22.01 17:09
  • 5
Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года
  • 22.01 16:59
  • 12
«Белый лебедь», сделавший Мах
  • 22.01 12:26
  • 37
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 22.01 09:54
  • 41
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба (The National Interest, США)
  • 22.01 09:09
  • 2
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
  • 22.01 09:09
  • 3
Эксперты предложили меры по улучшению национальной безопасноти России
  • 22.01 07:59
  • 4084
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  