Инновационные идеи ищут в корпорации УВЗ
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Новые разработки
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Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
ЦАМТО, 20 января. Впервые в АО «НПК «Уралвагонзавод» стартует корпоративный конкурс «Инновационная идея». К участию допускаются работники предприятий интегрированной структуры, предложившие инновационную идею, которая содержит техническую, технологическую, процессную и организационную новизну.
Главный приз – 300 тыс. рублей.
Целью конкурса является активизация и поддержка инновационной деятельности работников предприятий УВЗ, направленной на получение новой, радикально улучшенной продукции и технологии ее производства; на улучшение организации труда и системы управления; на повышение конкурентоспособности и укрепления рыночных позиций УВЗ и поиск принципиально новых подходов в сочетании с требованиями быстрого и гибкого внедрения результатов в производство и др. В состав жюри вошли генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, его первый заместитель Юрий Бодяев и другие заместители по направлениям.
«В конкурсе «Инновационная идея» работники смогут проявить себя и получат обратную связь по своим идеям от высококвалифицированных экспертов, что немаловажно. А активные инноваторы могут быть включены в кадровый резерв корпорации как авторы наиболее успешных идей», – подчеркнул заместитель генерального директора по развитию корпорации УВЗ Дмитрий Школьный.
На корпоративный конкурс принимаются проекты в области военной и специальной техники, грузового вагоностроения, рельсового городского транспорта и дорожно-строительной техники, а также технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса предприятий с минимальными затратами на их техническое и технологическое перевооружение. Концепции, признанные наиболее перспективными, будут сформированы в проекты и включены в программу инновационного развития корпорации УВЗ.
Конкурс «Инновационная идея» пройдет с 19 января по 14 июля 2017 года. Финал и награждение победителей состоится в Москве. Всю необходимую информацию можно получить на сайте uralvagonzavod.ru/корпорация/инновационная идея.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайт АО «НПК «Уралвагонзавод».
20.01.2017
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