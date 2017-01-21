Дозаправку истребителя Т-50 в небе впервые показали на видео
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ПАК ФА на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
В выпуске программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" была впервые показана дозаправка в воздухе российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50. Отрывок передачи был опубликован на YouTube 20 января.
"Все было, в общем-то, нормально. Характеристики самолета на этих режимах дозаправки подтвердились. Никаких существенных особенностей выявлено не было. Были определенные замечания, незначительные особенности, которые впоследствии немножко скорректировались. И была доработана система управления", — рассказал летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.
Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.
21.01.2017
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