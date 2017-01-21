Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Дозаправку истребителя Т-50 в небе впервые показали на видео

23.01.2017 Lenta.ru 44 0
0
Понравилась новость?
 +1
ПАК ФА
ПАК ФА на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

В выпуске программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" была впервые показана дозаправка в воздухе российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50. Отрывок передачи был опубликован на YouTube 20 января.



"Все было, в общем-то, нормально. Характеристики самолета на этих режимах дозаправки подтвердились. Никаких существенных особенностей выявлено не было. Были определенные замечания, незначительные особенности, которые впоследствии немножко скорректировались. И была доработана система управления", — рассказал летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 22.01 23:43
  • 45
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 22.01 22:57
  • 10
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 22.01 22:57
  • 144
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 22.01 22:37
  • 655
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.01 22:11
  • 8
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 22.01 21:55
  • 830
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:16
  • 2
Сколько стоит вертолет
  • 22.01 18:10
  • 15
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 22.01 17:09
  • 5
Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года
  • 22.01 16:59
  • 12
«Белый лебедь», сделавший Мах
  • 22.01 12:26
  • 37
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 22.01 09:54
  • 41
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба (The National Interest, США)
  • 22.01 09:09
  • 2
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
  • 22.01 09:09
  • 3
Эксперты предложили меры по улучшению национальной безопасноти России
  • 22.01 07:59
  • 4084
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  