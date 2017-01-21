Территорию Чечни планируют полностью разминировать к 2019 году



Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02

Источник: defendingrussia.ru Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02Источник: defendingrussia.ru

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Территория Чечни и Ингушетии будет полностью разминирована к 2019 году, заявил в субботу заместитель начальника инженерных войск РФ Руслан Аллахвердиев.

Разминирование территорий Чечни и Ингушетии осуществляется в соответствии с поручением президента РФ с 2012 года. Ранее сообщалось о планах военных выполнить эту задачу к 2018 году.

"Мы планируем завершить в течение двух лет эту работу", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Аллахвердиев отметил, что специалистам инженерных войск предстоит разминировать ещё порядка 10 тысяч гектаров в Чечне и 2 тысяч гектаров в Ингушетии.