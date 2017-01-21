Территорию Чечни планируют полностью разминировать к 2019 году
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Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02
Источник: defendingrussia.ru
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Территория Чечни и Ингушетии будет полностью разминирована к 2019 году, заявил в субботу заместитель начальника инженерных войск РФ Руслан Аллахвердиев.
Разминирование территорий Чечни и Ингушетии осуществляется в соответствии с поручением президента РФ с 2012 года. Ранее сообщалось о планах военных выполнить эту задачу к 2018 году.
"Мы планируем завершить в течение двух лет эту работу", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Аллахвердиев отметил, что специалистам инженерных войск предстоит разминировать ещё порядка 10 тысяч гектаров в Чечне и 2 тысяч гектаров в Ингушетии.
21.01.2017
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