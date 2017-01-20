Минобороны призывает новых гражданских



Головной самолет наблюдения Ту-214ОН (регистрационный номер RF-64519, cерийный номер 519) на заводском аэродроме ОАО "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова". На заднем плане - находящийся на этапе испытаний головной самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер 64511, заводской номер 42305011, серийный номер 511). Снимок сделан в середине августа 2013 года, в настоящее время головной самолет Ту-214ОН находится в Жуковском.

Источник: Евгений Поливанов / russianplanes.net Головной самолет наблюдения Ту-214ОН (регистрационный номер RF-64519, cерийный номер 519) на заводском аэродроме ОАО "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова". На заднем плане - находящийся на этапе испытаний головной самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер 64511, заводской номер 42305011, серийный номер 511). Снимок сделан в середине августа 2013 года, в настоящее время головной самолет Ту-214ОН находится в Жуковском.Источник: Евгений Поливанов / russianplanes.net

Пассажирский авиапарк для военных может быть обновлен

Как стало известно "Ъ", Министерство обороны рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, используемых в вооруженных силах РФ. Заменой им могут стать новые лайнеры Ту-214 и SSJ 100. Для промышленности — компании "Туполев" и "Гражданских самолетов Сухого" — заказ крайне выгоден, поскольку гарантирует загрузку мощностей на заводах в Казани и Комсомольске-на-Амуре соответственно. Перспективы упираются в финансовый вопрос: министром поручено проработать его так, чтобы военным не пришлось изыскивать дополнительные средства.

О том, что Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги, "Ъ" рассказали источники, близкие к руководству Минобороны, а также несколько топ-менеджеров предприятий авиационной промышленности. По их словам, этот вопрос был поднят министром в ходе одного из ведомственных совещаний в начале января, после чего этим занялся его заместитель по вооружениям Юрий Борисов. "Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты",— добавили в военном ведомстве. В пресс-службе Минпромторга "Ъ" сообщили, что "никаких документов на этот счет от Минобороны в министерство не поступало", однако подчеркнули: предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) могут произвести и поставить для нужд Минобороны самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96-300. "Конкретные детали, включая модели самолетов и возможные сроки, относятся к сфере взаимоотношений Минобороны и производителя самолетов",— добавили в Минпромторге. В ОАК от комментариев вчера отказались.

Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2, произошедшая 25 декабря 2016 года. В тот день, напомним, военный борт с восемью членами экипажа и 84 пассажирами спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер (Сочи) курсом на авиабазу Хмеймим (Сирия) потерпел крушение в Черном море. Впоследствии, как сообщал "Ъ" 12 января, ряд потенциальных версий трагедии были специалистами отклонены (например, теракт), но каких-либо официальных итогов межведомственная комиссия пока так и не представила.

На сегодняшний день Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979-1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986-2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годов), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов). Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава (Ту-154 и Ту-134 входят в состав авиации всех военных округов и флотов). У военных СССР и России, исходя из размеров территории страны, всегда была потребность в довольно значительном парке "развозных" пассажирских лайнеров. Однако до сих пор Минобороны на фоне очень активного обновления парка боевых самолетов в части замены старых Ту-134 ограничивалось лишь закупкой девяти новых Ан-148-100Е у Воронежского акционерного самолетостроительного общества в 2013-2016 годах (по ним есть заказ еще на четыре машины). Ту-214 же закупался ограниченно и только в спецмодификациях: в 2011-2013 годах военные получили два Ту-214ОН ("Открытое небо") для контроля территорий иностранных государств по международным договорам, а до этого, в 2010-2011 годах — два самолета-разведчика Ту-214Р ("Фракция"). В портфеле заказов на "214-е" до сих пор значились еще четыре борта: два стандартных и два воздушных пункта управления Ту-214ПУ.

По словам топ-менеджера предприятия авиационной промышленности, ОАК уже представила военным свои новые предложения. "На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214,— говорит отраслевой источник "Ъ".— Этот вопрос сейчас прорабатывается военными". По его словам, Минобороны и ОАК предстоит согласовать "дорожную карту" действий (определить, какие борта будут первыми выводиться из эксплуатации, а какие — еще послужат) и выстроить производственный график (необходим для равномерной загрузки заводов в Казани и Комсомольске-на-Амуре).

По словам другого собеседника "Ъ", потенциальный контракт на Ту-214 с Минобороны важен для Казанского авиастроительного завода с точки зрения его загрузки до 2020 года: после этого его мощности военные рассчитывают использовать в производстве стратегического бомбардировщика Ту-160М2.

Заказ же на SSJ 100 со стороны Минобороны РФ не только увеличит загруженность Комсомольского-на-Амуре авиационного завода и принесет прибыль "Гражданским самолетам Сухого" (военные могут заказать не менее 20-25 бортов), но и позволит более активно продвигать самолет на зарубежные рынки, считает источник "Ъ", близкий к ОАК: "Это будет хорошая реклама". Военные в своих оценках пока более осторожны: они утверждают, что Сергей Шойгу поручил своим подчиненным проработать вопрос замены авиапарка таким образом, чтобы ведомству не потребовалось запрашивать у правительства дополнительное финансирование. "В поручении точные сроки замены авиапарка не указываются",— добавил собеседник "Ъ" в Минобороны.

Руководитель агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, что замена Ту-154 и Ил-62 новыми Ту-214 выглядит логично, поскольку Минобороны начало их эксплуатацию и такое решение приведет лишь к унификации парка. В случае с SSJ 100 ситуация сложнее, говорит эксперт: в нынешних условиях Минобороны, возможно, потребуется получить дополнительное разрешение на использование таких судов, поскольку в них применяются иностранные комплектующие. Аналитик портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что "для Казанского завода, который производит "Ту", это будет выгодный заказ, поскольку Ту-214 пока проигрывает иностранным конкурентам, а в случае с Минобороны предприятие получит твердый контракт".

Иван Сафронов, Елизавета Кузнецова, Александра Жаркова-Джорджевич