Казанский авиационный завод готов к серийному производству Ту-160М2



Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова

Источник: Татар-информ Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени ГорбуноваИсточник: Татар-информ

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Производственные мощности Казанского авиационного завода имени Горбунова готовы к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 нового облика, доложили министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу в пятницу руководители предприятия.

Сейчас идёт постройка первого Ту-160М2, завозятся необходимые комплектующие для работы по сборке последующих самолётов, сообщили министру обороны.

Ранее Шойгу отметил на селекторном совещании, что эта задача находится на особом контроле с еженедельным докладом об этапах её реализации.

Глава военного ведомства, в частности, ознакомился с новейшим оборудованием механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов.

При этом Шойгу обратил внимание руководителей завода на то, что не только станочное оборудование, но и в целом производственные фонды предприятия должны обновляться и ремонтироваться, чтобы соответствовать уровню решаемых задач.

Министру пообещали, что устранят все выявленные им недостатки в ближайшее время.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по части ремонта с модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также строительства самолётов Ту-214 различных модификаций для Минобороны РФ. Министру доложили, что заводчане вскоре передадут военному ведомству второй Ту-214ОН, которые задействуют для реализации международного договора "Открытое небо". Одна такая машина передана Воздушно-космическим силам (ВКС) ранее.

Казанский авиазавод имени Горбунова, история которого началась в 1934 году, сегодня осуществляет производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специального назначения. Здесь по спецзаказу управления делами президента РФ были разработаны Ту-214СР (самолет-ретранслятор), Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС (самолет - узел связи), оборудованные специальными средствами связи.

Также на предприятии производится капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160, а с 2011 года - дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Ещё одно перспективное направление деятельности завода - развитие производства по кооперации. В частности, ведётся работа по освоению выпуска оперения самолета Ил-76-МД-90А.

В 2009 году авиазавод вступил в состав Объединенной авиастроительной корпорации, в июне 2014 года был присоединен к компании "Туполев" и получил наименование Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова - филиал ПАО "Туполев".

Серийное производство сверхзвуковых дальних бомбардировщиков и ракетоносцев Ту-22М, Ту-22М2, Ту-22М3 и сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 завод освоил в 1970-1990 годах. Производство Ту-22М и его модификаций было завершено в 1997 году, выпуск Ту-160 прекратился в 2008 году.