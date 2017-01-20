Ъ: Минобороны может обновить авиапарк, отказавшись от Ту-154 и Ил-62М



Постройка Ту-154 для МО РФ, 2009 г.

Источник: ru.wikipedia.org Постройка Ту-154 для МО РФ, 2009 г.Источник: ru.wikipedia.org

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился изучить возможность замены пассажирских лайнеров Ту-134, Ту-154 и Ил-62М в авиапарке Минобороны на новые аналоги российского производства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к руководству ведомства источники.

Вопрос, как отмечает издание, был поднят Шойгу на одном из совещаний в начале января.

"Ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты", - пишет "Ъ".

Пресс-служба Минпромторга, в свою очередь, сообщила, что пока соответствующих документов от Минобороны не поступало, однако для нужд оборонного ведомства предприятия готовы произвести самолеты Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96-300 и SSJ100.

Поводом для возврата к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны послужила катастрофа Ту-154, произошедшая 25 декабря 2016 года над Черным морем. Трагедия унесла жизни 92 человек.