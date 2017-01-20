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Ъ: Минобороны может обновить авиапарк, отказавшись от Ту-154 и Ил-62М

23.01.2017 РИА Новости 42 0
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Постройка Ту-154
Постройка Ту-154 для МО РФ, 2009 г.
Источник: ru.wikipedia.org

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился изучить возможность замены пассажирских лайнеров Ту-134, Ту-154 и Ил-62М в авиапарке Минобороны на новые аналоги российского производства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к руководству ведомства источники.

Вопрос, как отмечает издание, был поднят Шойгу на одном из совещаний в начале января.

"Ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты", - пишет "Ъ".

Пресс-служба Минпромторга, в свою очередь, сообщила, что пока соответствующих документов от Минобороны не поступало, однако для нужд оборонного ведомства предприятия готовы произвести самолеты Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96-300 и SSJ100.

Поводом для возврата к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны послужила катастрофа Ту-154, произошедшая 25 декабря 2016 года над Черным морем. Трагедия унесла жизни 92 человек.

20.01.2017
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Страны
Россия
Продукция
Ил-96
СуперДжет-100
Ту-134
Ту-154
Ту-204
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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Шойгу Сергей

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