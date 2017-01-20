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Эксперименты помогли узнать об изменениях белков в живых организмах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские ученые успешно завершили эксперимент по выращиванию мух-дрозофил на МКС, в ходе которого они старались выработать механизмы защиты для живых организмов от неблагоприятных факторов во время будущих межпланетных перелетов космонавтов.

Об этом ТАСС сообщила руководитель этого эксперимента, доктор физико-математических наук Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

"Эксперимент "Фотон-МКС" завершен, в этом году ничего с мухами на МКС не планируется. В результате эксперимента в российском сегменте МКС было выращено четвертое поколение мух и пятое поколение личинок", - сказал Огнева.

По ее словам, эксперименты с мухами в космосе начались в 2014 году, эти исследования помогают изучить процессы размножения живых организмов в состоянии невесомости, а также понять механизм возникновения негативных изменений на клеточном уровне.

Как пояснила собеседница агентства, основным фактором, влияющим на частоту появления мутаций, является космическая радиация. Кроме того, на живые организмы на орбите воздействуют невесомость, вибрация, электромагнитные излучения и другие факторы.

"Поэтому мухи-дрозофилы - уникальные объекты для исследований. В частности, по ним мы узнаем об изменениях белков в живых организмах. Эти изменения влияют на процессы размножения в космосе. Мы уже отметили, что мухи-дрозофилы, выращенные в космосе, в условиях невесомости размножаются интенсивнее, чем на Земле", - сказала она.

По словам Огневой, изменение белков влияет также на развитие различных неврологических заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера. "Поэтому, исследуя космических мух, мы сможем выработать механизмы защиты, в том числе и от этих болезней, для людей, которые в будущем отправятся в межпланетное путешествие", - добавила руководитель эксперимента.