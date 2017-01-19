Захарова: команда Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений с Россией



Мария Захарова

Источник: www.1tv.ru Мария ЗахароваИсточник: www.1tv.ru

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Команда президента США Барака Обамы продолжает даже в последние часы пребывания у власти наносить удары по фундаменту отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен холодной войны, - сказала дипломат. - Даже в свои последние часы она продолжает наносить удары по их фундаменту".