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Генерал-полковник Александр Галкин назначен помощником министра обороны РФ

20.01.2017 РИА Новости 72 0
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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ
Источник: © Сергей Карпов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Генерал-полковник Александр Галкин, освобожденный от должности командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), назначен помощником министра обороны РФ, сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Не сомневаюсь, что опыт, знания и организаторские способности позволят Александру Викторовичу успешно выполнять служебные обязанности", - сказал Шойгу в четверг в Ростове-на-Дону на представлении нового командующего войсками ЮВО. Им стал генерал-полковник Александр Дворников, который до недавнего времени служил в должности командующего российской группировкой войск в Сирии.

Шойгу выразил благодарность Галкину за руководство войсками округа на протяжении последних шести с половиной лет. Министр наградил Галкина холодным оружием.

19.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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