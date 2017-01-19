"Дружба скрепленная кровью"



Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии.

Источник: Vadim Savitsky / AP Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии.Источник: Vadim Savitsky / AP

Как сообщил на брифинге 18 января 2017 года начальник Главного оперативного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской, 12 января 2017 года представителями ВКС России и ВВС Турции был подписан Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирийской Арабской Республике.

Данным документом создана основа для проведения не имевших ранее аналогов совместных действий в Сирии по уничтожению международных террористических группировок.

18 января ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в пригородах населенного пункта ЭЛЬ-БАБ провинции Алеппо.

К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются 9 ударных самолетов ВКС России, в том числе 4 Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4.

Всего поражается 36 объектов.

Все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран.

В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки.

Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок.