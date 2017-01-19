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Шойгу приехал с рабочей поездкой в войска Южного округа

20.01.2017 РИА Новости 109 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в четверг прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа (ЮВО), где проходит оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"В рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных сил России будет продемонстрирована работа объединенного стратегического командования", - сказал Конашенков.

По его словам, Шойгу проинспектирует в Ростовской области ход строительства объектов военного городка воссозданной 150-й идрицко-берлинской мотострелковой дивизии и инфраструктуры полигона Кадамовский.

Министр обороны выслушает доклад командующего войсками округа об организации учебного процесса и боевой подготовки в новом учебном году, вводе в эксплуатацию инфраструктуры воинских частей и соединений.

19.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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