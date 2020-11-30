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Газета.ru

«Мы в другой школе»: Шойгу ответил главе Минобороны ФРГ

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Источник изображения: gazeta.ru

Шойгу сравнил слова главы Минобороны ФРГ с выступлением школьницы

Миру нужно больше рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, особенно - нынешнему поколению западных политиков, которые выступают с призывами общаться с Россией с позиции силы, так министр обороны Сергей Шойгу ответил на соответствующее заявление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Он также сравнил заявление Крамп-Карренбауэр со словами школьницы.

Министр обороны Сергей Шойгу сравнил со словами школьницы выступление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

По словам российского генерала, миру нужно больше рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, особенно - нынешнему поколению западных политиков, которые выступают с такими призывами, передает РИА «Новости».

«Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа - директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», - пояснил Шойгу.

Вышеназванное заявление Крамп-Карренбауэр сделала в ходе выступления перед бундестагом 25 ноября.

«Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», - отметила она.

Глава немецкого военного ведомства также предупредила о растущей военной угрозе со стороны России.

«Остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной»,- сказала Крамп-Карренбауэр.

Немцы полностью зависят в вопросах безопасности от Вашингтона и Пентагона - так на слова немецкой чиновницы ответила в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - «зависимой страны в сфере безопасности». Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», - говорится в посте дипломата.

Однако сомнительно, что Германия сможет «бряцать оружием», разговаривая с Россией, отметила Захарова, напомнив, что на немецкой территории расположен один из крупнейших воинских контингентов США, и совсем недавно Берлин возмущался планами Белого дома перебросить часть своих войск в другие европейские страны.

«Сильно, ничего не скажешь», - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, в свою очередь, что заявление его немецкой коллеги не способствует укреплению безопасности в Европе.

Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе.

«Я сказал [министру иностранных дел ФРГ] Хайко Маасу, я могу это повторить, потому что, думаю, это уже ни для кого не секрет, что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», - заявил российский министр в ходе онлайн-пресс-конференции.

В прошлом месяце Минобороны России пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Германии, чтобы довести до него крайне негативное отношение Москвы к участию немецкой стороны в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») и Resilient Guards («Устойчивый стражник»).

Как указывалось в комментарии российского военного ведомства, в ходе маневров стран Североатлантического альянса отрабатывались элементы применения американского тактического ядерного оружия.

«Привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран - членов НАТО, которой является ФРГ, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия», - поясняли в Минобороны РФ.

В Москве подчеркивали, что происходящее будет иметь результатом понижение порога применения ядерного оружия, а также еще большую напряженность на границах РФ и стран НАТО. Плюс ко всему, такие шаги Берлина уменьшают степень доверия между Россией и НАТО.

Ежегодные учения НАТО по ядерному удару Steadfast Noon прошли в середине октября в Германии, Нидерландах и Бельгии. Одним из мест проведения учений стала авиабаза «Нёрфених» в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Она считается возможным альтернативным местом размещения тактического ядерного оружия США типа B61, которое, по официально неподтвержденным данным, хранится на западе ФРГ, в городе Бюхель, земля Рейнланд-Пфальц.


Андрей Ермолов

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Бельгия
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