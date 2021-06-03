В Минобороны РФ заявили об опасных последствиях учений НАТО

Под прикрытием крупных военных учений на Украине с привлечением сил Североатлантического альянса Sea Breeze в страну планируют доставить партию современного вооружения для переправки в район Донецка и Луганска. Об этом журналистам 2 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сказал он.

Также, по его словам, Украина и НАТО планируют отработать на учениях взаимодействие флота, сухопутных сил и авиации.

«Основными отрабатываемыми вопросами станут: для морского компонента — формирование и слаживание многонационального корабельного соединения, организация взаимодействия сил флота с формированиями сухопутных войск и авиации», — уточнил глава ведомства.

Он добавил, что сухопутные силы проведут отработку переброса сил и средств в районы боевого предназначения, организацию и ведение наступления на приморском направлении во взаимодействии с морским десантом. Воздушный компонент, в свою очередь, пройдет проработку по применению боевой авиации в интересах сил флота и сухопутных войск, ведение воздушной разведки, нанесение ударов по морским и наземным целям.

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран партнеров. В них примут участие около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к Германии с просьбой предоставить Киеву новое вооружение, в числе которого автоматические винтовки и радиоаппаратура. В свою очередь глава немецкого ведомства Хайко Маас охладил пыл Зеленского после данной просьбы. Маас отметил, что решением данного конфликта будет использование дипломатических способов, а не оружия в виде немецких автоматических винтовок.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным. По его словам, Москва нацелена на концентрацию фокуса внимания Совета Россия–НАТО на вопросах безопасности. При этом министр подчеркнул, что Москва всё еще ждет от Североатлантического альянса ответа на многие предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия создаст в ЗВО около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

Министр также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны альянса и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

25 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности Вооруженных сил страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.