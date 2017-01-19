Немецкая компания будет выполнять работы по австралийским KC-30A MRTT



Самолет-заправщик KC-30A MRTT ВВС Австралии проводит дозаправку стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США

Источник: militaryparitet.com Самолет-заправщик KC-30A MRTT ВВС Австралии проводит дозаправку стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС СШАИсточник: militaryparitet.com

Компания Northrop Grumman Integrated Defence Services (IDS, австралийское отделение Northrop Grumman) подписала контракт с немецкой компанией Lufthansa Technik AG о покупке услуг технической поддержки многоцелевых транспортно-заправочных самолетов КС-30А ВВС Австралии.

Компания Lufthansa Technik AG имеет более чем 30 филиалов по всему миру и около 25 тыс сотрудников, является одним из ведущих мировых поставщиков запчастей и услуг по ремонту авиатехники, в том числе двигателей (на фото - самолет-заправщик KC-30A MRTT ВВС Австралии проводит дозаправку стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США).