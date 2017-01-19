Немецкая компания будет выполнять работы по австралийским KC-30A MRTT
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Самолет-заправщик KC-30A MRTT ВВС Австралии проводит дозаправку стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США
Источник: militaryparitet.com
Компания Northrop Grumman Integrated Defence Services (IDS, австралийское отделение Northrop Grumman) подписала контракт с немецкой компанией Lufthansa Technik AG о покупке услуг технической поддержки многоцелевых транспортно-заправочных самолетов КС-30А ВВС Австралии.
Компания Lufthansa Technik AG имеет более чем 30 филиалов по всему миру и около 25 тыс сотрудников, является одним из ведущих мировых поставщиков запчастей и услуг по ремонту авиатехники, в том числе двигателей (на фото - самолет-заправщик KC-30A MRTT ВВС Австралии проводит дозаправку стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США).
19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2016 Небесный рейдер
21.09.2016 США объявили имя будущего бомбардировщика
07.06.2016 Россия–США: состязание бомбардировщиков
31.03.2016 Российский бомбардировщик Ту-160 против американского В-1. Кто победит? (The National Interest, США)
01.03.2016 Перспективный бомбардировщик LRS-B ВВС США получил обозначение B-21
20.02.2016 В-52 нуждаются в новом радаре
20.02.2016 «Нортроп Грумман» продолжит разработку перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B для ВВС США
29.10.2015 Northrop Grumman создаст новый бомбардировщик для ВВС США