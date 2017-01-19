Песков: российские власти никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Барак Обама
Источник: Александр Астафьев / Московский комсомолец
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Москва никогда не допускала личных выпадов в адрес уходящего президента США Барака Обамы, лишь констатировала ухудшение двусторонних отношений с Вашингтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Констатации того, что в период президентства господина Обамы наши отношения претерпели серьезное ухудшение - да, действительно, имеют место и на всех уровнях", - сказал представитель Кремля, комментируя риторику российских властей по теме российско-американских отношений. "Что касается каких-то личных выпадов (в адрес Обамы), то, насколько мне известно, на официальном уровне этого никто не допускает и об этом не может быть и речи, в Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более США", - подчеркнул Песков.
19.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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