Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: РКК "Энергия" выплатит долг за "Морской старт" местами для астронавтов на "Союзах"

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 72 0
0
Понравилась новость?
 0
Союз МС-01
Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС
Источник: NASA Johnson

Астронавты из США получат как минимум два дополнительных места на российских кораблях, сообщил "Известиям" гендиректор корпорации Владимир Солнцев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Американские астронавты получат как минимум два дополнительных места на российских кораблях "Союз" в рамках погашения задолженности РКК "Энергия", связанной с банкротством проекта "Морской старт". Об этом сообщил газете "Известия" гендиректор корпорации Владимир Солнцев.

Он рассказал изданию, что РКК "Энергия" и Boeing уже подписали соглашение о приобретении двух мест с опционом еще на три на конец 2018-го и 2019 год.

"В рамках урегулирования долга перед корпорацией Boeing мы предложили и американцы приняли схему совместной работы по различным направлениям космической деятельности, в том числе и расчета продажей мест в кораблях "Союз". Контракт NASA с Boeing, как ожидается, будет заключен в течение месяца. Таким образом, свой долг перед Boeing мы должны закрыть в течение двух с небольшим лет", - сказал Солнцев, отметив, что сделка с местами на "Союзах" - только часть "многоплановых отношений".

Накануне стало известно, что NASA планирует увеличить состав экипажа на Международной космической станции с трех до четырех человек и заключить с Boeing контракт на перевозку астронавтов на МКС и обратно российскими "Союзами". Предполагается, что контракт коснется доставки одного астронавта в конце 2017 года и еще одного - весной 2018-го. При этом NASA рассматривает возможность приобрести у Boeing услугу по перевозке дополнительно еще трех астронавтов в 2019 году на случай, если разрабатываемые в США пилотируемые корабли еще не будут готовы.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что два из четырех экипажей "Союзов" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек.

Долг за "Морской старт"

Долг РКК "Энергия" перед Boeing составлял $330 млн - такую сумму в 2015 году постановил выплатить американской корпорации суд в Калифорнии. Летом 2016 года стороны заключили соглашение, согласно которому РКК "Энергия" погасит задолженность не деньгами, а за счет работ и новых проектов.

"Морской старт" - международный коммерческий проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Одноименная компания была создана в 1995 году, ее учредителями выступили Boeing, РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Был проведен ряд коммерческих запусков с плавучей платформы "Одиссей" с помощью российско-украинских ракет-носителей "Зенит".

В 2009 году компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". С 2014 года запуски в космос по проекту были приостановлены, а осенью 2016 года активы проекта выкупила группа компаний S7.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
NASA
КБ "Южное"
Роскосмос
Энергия РКК
Южмаш
Проекты
МКС
Морской старт
Союз РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.01 01:04
  • 6
В России появится движение "Новая Россия"
  • 20.01 00:01
  • 2
Время правильных "Калибров"
  • 19.01 22:51
  • 167
Удобные «зеленые человечки»
  • 19.01 22:48
  • 100
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 19.01 22:48
  • 11
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 19.01 22:45
  • 33
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 19.01 22:14
  • 6
В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ
  • 19.01 21:55
  • 3
Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
  • 19.01 21:44
  • 26
"Томагавк морского удара"
  • 19.01 21:21
  • 15
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 19.01 20:59
  • 4073
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.01 20:34
  • 1
Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
  • 19.01 18:48
  • 71
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 18:23
  • 27
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 19.01 16:53
  • 95
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  