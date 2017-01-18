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Ростех строит автоматизированную систему комплексного управления финансами

19.01.2017 Ростех 95 0
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Ростех
Ростех
Источник: news.mail.ru

Реализация проекта обеспечит сближение контуров бюджетирования и МСФО и перераспределение финансовых ресурсов между кластерами

В целях повышения качества и скорости принимаемых решений в рамках финансового управления Госкорпорацией Ростех (в составе которой более 1400 организаций согласно МСФО) инициировано развитие информационно-аналитических ресурсов финансового блока.


Это решение стало закономерным результатом многолетней работы, направленной на формирование и совершенствование методологии бюджетирования, управления финансами и казначейской деятельности, систематизации бюджетного планирования и контроля.


В 2016 году в Ростехе была инициирована трансформация бюджетного процесса, в результате чего при оптимизации сроков подготовки бюджета количество бюджетируемых организаций увеличилось более чем в два раза (консолидированный сводный бюджет корпорации на 2017 год сформирован в составе более 1300 организаций), обеспечена синхронизация бюджетного, инвестиционного процессов и планирования закупок. Бюджет 2017 года подготовлен с учетом инициатив, предусмотренных в стратегии развития корпорации, включая управление финансовыми вложениями, минимизацию непроизводственных затрат, повышение эффективности инвестиционных расходов и развитие корпоративных финансовых услуг.


«Реализация проекта по автоматизации финансового блока позволит существенно продвинуться в решении поставленных перед нами задач, – отметил директор по экономике и финансам Ростеха Кирилл Федоров, – выстроить единую систему управления финансами, обеспечив сближение контуров бюджетирования и МСФО и перераспределение финансовых ресурсов между кластерами».


С учетом задач корпорации и функциональных характеристик требуемой системы в результате конкурентных процедур в качестве исполнителя по этому проекту была выбрана компания «1С».


При этом в рамках проекта будут проведены необходимые мероприятия по автоматизации закупочной деятельности, результаты которых будут использованы при разработке Единой информационной системы закупок в масштабах государства. Оператор проекта – «РТ-Проектные технологии», дочерняя организация Госкорпорации. Система ориентирована на решение таких ключевых задач, как каталогизация и автоматическое нормирование закупок, анализ структуры цены закупаемых на электронных площадках товаров и услуг, мониторинг и контроль качества предложений поставщиков.


Выступая пилотной зоной для внедрения этой системы, Ростех планирует в дальнейшем тиражировать полученные результаты, ставя перед собой такие цели, как достижение прозрачного ценообразования, устранение коррупционной составляющей, оптимизация расходов корпорации и государства в рамках осуществления закупок. Работа в этом направлении планируется на горизонте 2017–2018 годов.

18.01.2017
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