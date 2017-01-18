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Экс-главком ОВС в Европе назвал предупредительным выстрелом критику НАТО Трампом

19.01.2017 ИТАР-ТАСС 79 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci

Это было предупреждение для европейцев, которым нужно выполнить обязательство по доведению военных расходов до 2% ВВП, считает Джеймс Ставридис

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп в дальнейшем займет взвешенную позицию по НАТО и поможет устранить поводы называть ее устаревшей организацией. Такое мнение высказал в эфире телекомпании MSNBC бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Он рассказал, что в начале декабря прошлого года беседовал с Трампом в Нью-Йорке и довел до него свою точку зрения относительно будущего Североатлантического альянса. "Я счел, что на тот момент он занимал весьма взвешенную позицию. Он признавал большую важность (НАТО - прим. ТАСС) и говорил о необходимости (для остальных членов НАТО - прим. ТАСС) платить больше (довести военные расходы до 2% ВВП - прим. ТАСС). И я шел со встречи с убеждением, что с НАТО будет все в порядке", - уточнил бывший главком ОВС блока в Европе.

Ставридис в этом плане не скрывал, что уповает на здравый смысл отставного генерала Джеймса Мэттиса и Рекса Тиллерсона, выдвинутых республиканцем на посты министра обороны и госсекретаря. "Генерал Мэттис, как и Тиллерсон, высказывается на этот счет очень позитивно. Я считаю, что, возможно, все будет в порядке, но это был предупреждающий выстрел для европейцев, которым нужно выполнить обязательство увеличить расходы до 2%", - отметил бывший главком ОВС НАТО в Европе.

"Как заявил Трамп в конце своей тирады, НАТО устарела, он это сказал и для меня это важно. Я в определенном смысле ловлю его на слове и надеюсь", - резюмировал Ставридис.

В опубликованном в воскресенье вечером интервью германской и британской газетам Bild и Times Трамп заявил, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией. "Она устарела, потому что, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - отметил он. По его словам, еще одним упущением для альянса стало игнорирование террористической угрозы. "Она (НАТО - прим. ТАСС) устарела, потому что не занималась (в должной мере борьбой с - прим. ТАСС) терроризмом", - убежден он.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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