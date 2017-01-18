Сотрудники инженерных подразделений Росгвардии не пострадали в 2016 году



Эмблема Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)

Источник: http://www.rkamen.pnzreg.ru/ Эмблема Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)Источник: http://www.rkamen.pnzreg.ru/

БАЛАШИХА, 18 янв - РИА Новости. Ни один военнослужащий инженерных воинских частей и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ не пострадал в 2016 году при выполнении боевых задач, заявил начальник инженерного управления Росгвардии, генерал-лейтенант Александр Заровнятных.

"В предпраздничные дни режим службы наших инженерных подразделений находится в усиленном режиме. Должен отметить, что за 2016 год ни один сотрудник инженерной службы Росгвардии при обезвреживании взрывных устройств не пострадал. Все работали четко и профессионально", - сказал Заровнятных журналистам.

"Действия наших инженерно-разведывательных подразделений происходят в ежедневном режиме. Каждый день по всей стране такие группы выезжают по вызовам органов местного самоуправления либо по сигналам гражданского населения от трех до семи раз, при этом обезвреживая от семи до 15 различных взрывных устройств", - добавил он Заровнятных.

Он уточнил, что в основном это взрывные устройства криминального характера, а также боеприпасы времен Великой Отечественной войны.