Усиление военной деятельности в Арктике (Klassekampen, Норвегия)



Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Стрельбы в условиях Арктики

Источник: operline.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Стрельбы в условиях АрктикиИсточник: operline.ru

Россия продолжает наращивать военный потенциал в Арктике, несмотря на сильные сокращения оборонного бюджета в 2017 году.

Россия

Россия по-прежнему усиливает военную деятельность в Арктике. Продолжаются инвестиции в строительство новых военных аэродромов, мощных противовоздушных систем и новых истребителей, что усиливает способность российского государства использовать военную силу на севере.

10 января Российское министерство обороны заявило, что в течение нынешнего года на Кольском полуострове будут размещены новые противовоздушные системы. Речь идет о ракетах С-400 с очень большим радиусом действия. Российские власти используют эти ракеты также и для защиты своих баз в Сирии.

Ракеты С-400 имеют, согласно данным российских военных, радиус действия 400 километров, что приблизительно соответствуют расстоянию от Мурманска до Алты.

Эти противовоздушные ракеты - последняя новость из длинного ряда сообщений о том, что Россия значительно усиливает свою противовоздушную оборону на севере.

Долгосрочный план в Арктике

Россия начала активную военную деятельность в Арктике во время президентства Дмитрия Медведева. В 2008 году Медведев подписал арктическую стратегию, которая действует в настоящее время и будет действовать до 2020 года.

В этой стратегии упор делается на то, что арктические районы являются "стратегической ресурсной базой" России. Главные национальные интересы были определены как "сохранение Арктики зоной мира и стабильности", охрана ранимых экосистем и поддержание Северного морского пути как транспортной морской артерии.

Стратегия Медведева делает упор на арктическое сотрудничество и одновременно на усиление оборонного потенциала. "В арктическом регионе должны быть созданы собственные воинские части (…)", говорится в документе.

Спустя шесть лет, 1 декабря 2014 года, начало официально функционировать российское арктическое командование (Север). Оно состоит, в основном, из Северного флота со штабом в Североморске недалеко от Мурманска.

Большинство российских атомных подводных лодок входят в состав Северного флота, который играет очень важную роль в российской ядерной программе.

Поэтому военно-воздушные и наземные части подчинены флотскому командованию. Это относится и к арктической бригаде, размещенной в Печенге, в десяти километрах от границы с Норвегией.

Бригада в последние годы была основательно модернизирована, получила новое вооружение и провела ряд учений. Подразделения этой бригады в прошлом году принимали участие в десантных операциях в Арктике, высаживаясь с судов на Землю Франца Иосифа.

Строительство на Севере, несмотря на сокращения

Англоязычная электронная газета Independent Barents Observer писала в пятницу, что теперь в Арктике будут и строиться новые военные аэродромы, и восстанавливаться старые.

Это, в частности, два аэродрома под Североморском недалеко от Мурманска и один аэродром далеко на севере на Земле Франца Иосифа, в 500 километрах от Лонгиербюена на Шпицбергене.

Военно-воздушные базы расположены, начиная от острова Врангеля к северу от Берингова пролива на востоке до норвежской границы на западе.

Военное строительство будет продолжаться и в 2017 году, несмотря на то, что в этом году планируется сократить оборонный бюджет на 27%.

О значительных сокращениях расходов на российскую оборону стало известно в конце октября. Ожидалось, что валовой национальный продукт России до конца 2016 года уменьшится на 0,6%. В то же время власти предвидели соответствующий рост на 0,6% в 2017 году.

"Главный приоритет Северного флота - инфраструктура в Арктике", - заявил, согласно сообщению Independent Barents Observer, вице-адмирал Николай Евменов в ноябре прошлого года.

Оборонительные и символичные

В последней открытой оценке угроз, опубликованной датской разведкой 20 декабря, российское военное строительство в Арктике характеризуется как "оборонительное".

"Россия будет продолжать увеличивать свой военный потенциал в Арктике. Природа военного расширения и деятельность России в регионе являются, прежде всего, оборонительными", - говорится в оценке угроз.

Это обосновывается тем, что атомные подводные лодки Северного флота станут более уязвимыми, когда в Ледовитом океане исчезнет лед, "что увеличивает потребность в защите от воздушного нападения".

В то же время Россия будет по-прежнему улучшать способность контролировать арктический регион, утверждают аналитики датской разведки.

"Россия будет по-прежнему сдвигать линию обороны как можно дальше на север", в дополнение к "более наступательной демонстрационной политике" с десантными учениями вблизи Северного полюса.

"Учения в этом регионе являются, в первую очередь, символичными и служат для других арктических стран сигналом о том, что районы вблизи Северного полюса принадлежат России", - говорится в докладе.

Магнус Люсберг (Magnus Lysberg)