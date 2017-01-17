Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Республика Корея за 10 лет закупила американских вооружений на сумму 30,58 млрд. долларов

18.01.2017 ЦАМТО 47 0
0
Понравилась новость?
 0
C-130J
C-130J Hercules для ВВС Южной Кореи
Источник: www.lockheedmartin.com

ЦАМТО, 17 января. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, в течение последних 10 лет Сеул импортировал из США продукцию военного назначения в среднем на сумму 3 млрд. долл. в год.

По информации агентства «Ренхап», по состоянию на октябрь 2016 года общая стоимость импорта за 10 лет составила 36,04 трлн. вон (30,58 млрд. долл.), что обеспечило США с подавляющим преимуществом первое место среди крупнейших поставщиков ПВН в Республику Корея.


Сеул также ежегодно ассигнует крупные суммы за размещение американских войск на своей территории. В настоящее время в стране находится около 28500 американских военнослужащих. Как отмечает в этой связи «Ренхап», приобретение американского оружия позволяет расширить возможности по взаимодействию вооруженных сил двух стран.


По статистике, большая часть закупок (26,96 трлн. вон) была произведена в рамках программы «Иностранные военные продажи». Оставшиеся закупки на сумму 9,07 трлн. вон реализованы посредством прямых коммерческих контрактов с производителями.


Публикация статистических данных по импорту ВиВТ совпала с ведущимися США и Республикой Корея переговорами по вопросам оборонной политики, целью которых является продолжение оборонного сотрудничества с новой администрацией США, возглавляемой Дональдом Трампом.


США длительное время являлись крупнейшим партнером Республики Корея в сфере продажи ПВН. Однако в последние годы Республика Корея прилагает усилия по снижению зависимости от американского военного импорта. В ряде областей, включая наземные и морские платформы, данные усилия успешно поддержаны предприятиями южнокорейской промышленности, которые производят большую часть оборудования для ВС Республики Корея в данных сегментах рынка. В сфере аэрокосмической промышленности зависимость от США остается, несмотря на некоторые недавние успехи европейских производителей.


Ключевыми программами закупки техники американского производства в течение последнего десятилетия стали контракты на поставку 40 истребителей F-35A «Лайтнинг-2», 60 истребителей F-15K «Игл», четырех самолетов ВТА C-130J-30 «Супер Геркулес» и 8 самолетов БПА P-3CK «Орион». ВВС Республики Корея также закупили разработанные «Кориа аэроспейс индастриз» совместно с «Локхид Мартин» УТС T-50 «Голден Игл».

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
C-130
F-15
F-35A
P-3 Orion
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 18.01 00:22
  • 10
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 00:16
  • 20
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 21:10
  • 1
Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров
  • 17.01 20:14
  • 8
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 17.01 19:32
  • 72
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 17.01 19:08
  • 10
Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
  • 17.01 18:50
  • 3229
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.01 18:43
  • 44
Экранопланам – быть!
  • 17.01 18:13
  • 96
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 17:33
  • 9
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
  • 17.01 17:15
  • 26
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 17.01 16:21
  • 2
"Уралвагонзавод" опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
  • 17.01 16:04
  • 4060
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.01 16:04
  • 23
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 17.01 15:48
  • 2
Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  