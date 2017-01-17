Республика Корея за 10 лет закупила американских вооружений на сумму 30,58 млрд. долларов
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C-130J Hercules для ВВС Южной Кореи
Источник: www.lockheedmartin.com
ЦАМТО, 17 января. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, в течение последних 10 лет Сеул импортировал из США продукцию военного назначения в среднем на сумму 3 млрд. долл. в год.
По информации агентства «Ренхап», по состоянию на октябрь 2016 года общая стоимость импорта за 10 лет составила 36,04 трлн. вон (30,58 млрд. долл.), что обеспечило США с подавляющим преимуществом первое место среди крупнейших поставщиков ПВН в Республику Корея.
Сеул также ежегодно ассигнует крупные суммы за размещение американских войск на своей территории. В настоящее время в стране находится около 28500 американских военнослужащих. Как отмечает в этой связи «Ренхап», приобретение американского оружия позволяет расширить возможности по взаимодействию вооруженных сил двух стран.
По статистике, большая часть закупок (26,96 трлн. вон) была произведена в рамках программы «Иностранные военные продажи». Оставшиеся закупки на сумму 9,07 трлн. вон реализованы посредством прямых коммерческих контрактов с производителями.
Публикация статистических данных по импорту ВиВТ совпала с ведущимися США и Республикой Корея переговорами по вопросам оборонной политики, целью которых является продолжение оборонного сотрудничества с новой администрацией США, возглавляемой Дональдом Трампом.
США длительное время являлись крупнейшим партнером Республики Корея в сфере продажи ПВН. Однако в последние годы Республика Корея прилагает усилия по снижению зависимости от американского военного импорта. В ряде областей, включая наземные и морские платформы, данные усилия успешно поддержаны предприятиями южнокорейской промышленности, которые производят большую часть оборудования для ВС Республики Корея в данных сегментах рынка. В сфере аэрокосмической промышленности зависимость от США остается, несмотря на некоторые недавние успехи европейских производителей.
Ключевыми программами закупки техники американского производства в течение последнего десятилетия стали контракты на поставку 40 истребителей F-35A «Лайтнинг-2», 60 истребителей F-15K «Игл», четырех самолетов ВТА C-130J-30 «Супер Геркулес» и 8 самолетов БПА P-3CK «Орион». ВВС Республики Корея также закупили разработанные «Кориа аэроспейс индастриз» совместно с «Локхид Мартин» УТС T-50 «Голден Игл».
17.01.2017
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