Роскосмос заранее уведомил Дальспецстрой о расторжении контракта по Восточному
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Филиал ФГУП ЦЭНКИ «Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина»
Источник: www.tsenki.com
Замгендиректора ЦЭНКИ также отметил, что отсутствие допуска сотрудников компании на объект является правомерным
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" заранее уведомляла Дальспецстрой о расторжении контракта на выполнение строительно-монтажных работ на космодроме Восточный, сообщил ТАСС заместитель генерального директора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по технологическому развитию наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
"Роскосмос как заказчик уведомлял, все юридические процедуры, определенные контрактом на расторжение данного договора, были выполнены полностью", - сказал Охлопков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также подчеркнул, все действия ЦЭНКИ, который решил не допускать на объекты космодрома сотрудников Дальспецстроя, являются абсолютно правомерными.
"На часть работ, которые могли бы выполнить подразделения Дальспецстроя - по устранению замечаний, они могли бы допускаться на объект при условии подачи списков: вид работ, сооружения, объем и продолжительность работ, руководитель работ. Несмотря на неоднократные обращения к руководителю Дальспецстроя о предоставлении таких списков, их нет. Учитывая, что объект режимный, сотрудники Дальспецстроя (туда) не допускаются", - пояснил Охлопков.
17.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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