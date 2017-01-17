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Представлена модель самоходного миномета «Дрок»

18.01.2017 Военное обозрение 58 0
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Модели
Модели военной техники разработки ЦНИИ «Буревестник»
Источник: ЦНИИ «Буревестник»

На тематической выставке, приуроченной к коллегии Министерства обороны и проводившейся с 19 по 23 декабря 2016 года, демонстрировались образцы разработки ЦНИИ «Буревестник» в области ракетно-артиллерийского вооружения. В их числе были представлены модели 82-мм самоходного миномета 2С41 «Дрок» и 120-мм самоходного артиллерийского орудия «Флокс».

«Дрок» планируется разместить на шасси "КАМАЗ-4386" ("Тайфун-ВДВ"). Опытно-конструкторские работы в этом направлении начались с августа 2015 года. Опытный образец должен был быть представлен до 31 декабря 2016 года. Государственные испытания предполагается завершить до 30 сентября 2018 года.

САО «Флокс» вооружено 120-мм пушкой (предположительно, 2А80) с боекомплектом в 80 выстрелов, дистанционно-управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом "Корд".


120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" на колесном шасси
Источник: Алексей Жарич / АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Новые образцы после принятия их на вооружение пополнят «цветочный» парк военной техники вооруженных сил России.

Дрок – род растений семейства бобовых. Чаще это низкорослые, тернистые или неколючие кустики, полукустарники, лианы. Листья у них простые или тройчатые. Желтые цветки образуются в конечных или пазушных кистях, реже в головках. Некоторые виды колючие.

Флокс – род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые. Отличаются повышенной выносливостью. Их название означает «пламя», которое было получено из-за ярких оттенков их цветов.

17.01.2017
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принадлежат Военное обозрение
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