Представлена модель самоходного миномета «Дрок»



Модели военной техники разработки ЦНИИ «Буревестник»

Источник: ЦНИИ «Буревестник» Модели военной техники разработки ЦНИИ «Буревестник»Источник: ЦНИИ «Буревестник»

На тематической выставке, приуроченной к коллегии Министерства обороны и проводившейся с 19 по 23 декабря 2016 года, демонстрировались образцы разработки ЦНИИ «Буревестник» в области ракетно-артиллерийского вооружения. В их числе были представлены модели 82-мм самоходного миномета 2С41 «Дрок» и 120-мм самоходного артиллерийского орудия «Флокс».

«Дрок» планируется разместить на шасси "КАМАЗ-4386" ("Тайфун-ВДВ"). Опытно-конструкторские работы в этом направлении начались с августа 2015 года. Опытный образец должен был быть представлен до 31 декабря 2016 года. Государственные испытания предполагается завершить до 30 сентября 2018 года.

САО «Флокс» вооружено 120-мм пушкой (предположительно, 2А80) с боекомплектом в 80 выстрелов, дистанционно-управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом "Корд".

120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" на колесном шасси Источник: Алексей Жарич / АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Новые образцы после принятия их на вооружение пополнят «цветочный» парк военной техники вооруженных сил России.

Дрок – род растений семейства бобовых. Чаще это низкорослые, тернистые или неколючие кустики, полукустарники, лианы. Листья у них простые или тройчатые. Желтые цветки образуются в конечных или пазушных кистях, реже в головках. Некоторые виды колючие.

Флокс – род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые. Отличаются повышенной выносливостью. Их название означает «пламя», которое было получено из-за ярких оттенков их цветов.