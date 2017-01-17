Представлена модель самоходного миномета «Дрок»
|
|
Модели военной техники разработки ЦНИИ «Буревестник»
Источник: ЦНИИ «Буревестник»
На тематической выставке, приуроченной к коллегии Министерства обороны и проводившейся с 19 по 23 декабря 2016 года, демонстрировались образцы разработки ЦНИИ «Буревестник» в области ракетно-артиллерийского вооружения. В их числе были представлены модели 82-мм самоходного миномета 2С41 «Дрок» и 120-мм самоходного артиллерийского орудия «Флокс».
«Дрок» планируется разместить на шасси "КАМАЗ-4386" ("Тайфун-ВДВ"). Опытно-конструкторские работы в этом направлении начались с августа 2015 года. Опытный образец должен был быть представлен до 31 декабря 2016 года. Государственные испытания предполагается завершить до 30 сентября 2018 года.
САО «Флокс» вооружено 120-мм пушкой (предположительно, 2А80) с боекомплектом в 80 выстрелов, дистанционно-управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом "Корд".
|120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" на колесном шасси
|Источник: Алексей Жарич / АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Новые образцы после принятия их на вооружение пополнят «цветочный» парк военной техники вооруженных сил России.
Дрок – род растений семейства бобовых. Чаще это низкорослые, тернистые или неколючие кустики, полукустарники, лианы. Листья у них простые или тройчатые. Желтые цветки образуются в конечных или пазушных кистях, реже в головках. Некоторые виды колючие.
Флокс – род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые. Отличаются повышенной выносливостью. Их название означает «пламя», которое было получено из-за ярких оттенков их цветов.
17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
05.09.2016 УВЗ представил уникальную пушку-миномет на автомобиле "Урал"
08.06.2016 От пулеметов до фрегатов: чем Россия удивила на выставке вооружений KADEX-2016
15.12.2015 Мастера русского «Арбалета»
07.10.2015 Секреты безлюдной башни
14.08.2015 «Тракторные заводы» на Russia Arms Expo 2015 представят свои премьерные разработки